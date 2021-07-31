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БК "Барнаул" официально включили в состав Суперлиги-1

, ИА "Амител"
В сезоне будут участвовать 15 клубов
Фото: bcbarnaul.ru

Фото: bcbarnaul.ru

БК "Барнаул" вошёл в число 15 участников Суперлиги-1 сезона 2021/22 среди мужских команд. Соответствующее решение принято исполкомом Российской федерации баскетбола. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Помимо барнаульцев, в розыгрыше примут участие "Динамо" (Владивосток), "Иркут" (Иркутск), "Купол-Родники" (Ижевск), МБА (Москва), "Новосибирск" (Новосибирск), "Руна" (Москва), "Самара" (Самара), "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда), "Университет-Югра" (Сургут), "Уралмаш" (Екатеринбург), "Уфимец" (Уфа), "Химки-Подмосковье" (Московская область), "ЦОП-Локомотив" (Краснодарский край) и ЦСКА-2 (Москва).

Напомним, что барнаульские баскетболисты стали чемпионами Суперлиги-2, обыграв в ответном матче "Чебоксарских Ястребов" со счётом 91:71. Трёх игроков из состава баскетбольного клуба "Барнаул" признали лучшими в сезоне. Артём Чеваренков стал лучшим разыгрывающим, Дмитрий Злобин – лучшим атакующим защитником, а Даниил Синегубов – лучшим тяжёлым форвардом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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