Экс-полицейский признался в убийстве школьницы в Самарской области

Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре, частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело подростка обнаружили 29 июля. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что злоумышленник мог сбить ребёнка на машине, а потом нанести девочке удары ножом, чтобы скрыть своё преступление.

Также существовала версия, что мужчина убил подростка из-за страха, что девочка расскажет кому-нибудь об их половой связи. Эту версию опровергли в региональном СК.

Злоумышленника арестовали на два месяца. Разбирательство продолжается.