Экс-полицейский признался в убийстве школьницы в Самарской области

Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре, частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.
Тело подростка обнаружили 29 июля. Следователи возбудили дело об убийстве, по подозрению в котором задержали сотрудника полиции.
Источники в правоохранительных органах отмечают, что злоумышленник мог сбить ребёнка на машине, а потом нанести девочке удары ножом, чтобы скрыть своё преступление.
Также существовала версия, что мужчина убил подростка из-за страха, что девочка расскажет кому-нибудь об их половой связи. Эту версию опровергли в региональном СК.
Злоумышленника арестовали на два месяца. Разбирательство продолжается.
Комментарии
Полицаев время не меняет
Это клеймо на всю жизнь.
Так как льготы отдельные и нехилые, то и наказание должно быть жестче, например, смертная казнь с полной конфискацией. А то таких еще за счет налогов кормить надо будет на зоне, а оно надо?
Почему "экс", он вроде бы еще работал в органах, когда совершал преступление. так что, надо писать "полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре, частично признал вину"