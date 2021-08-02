В Белокурихе проведут открытую тренировку по летнему биатлону

3 августа в 15:30 на городском стадионе в городе Белокурихе в рамках реализации гранта президента РФ по проекту "Детский мобильный биатлонный комплекс "Алтай" состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта, как биатлон. Будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, также дети получат навыки стрелковой подготовки. Открытая тренировка пройдёт с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретённого на средства президентского гранта.

Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО "Курорт Белокуриха", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", агрохолдинг "Гудвилл". Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно. Справки по телефону: 8 962 811 33 17.