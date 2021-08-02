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Ещё одну улицу отремонтируют в Барнауле за 37,5 млн рублей

, ИА "Амител"
Работы на Шумакова собираются завершить к 1 сентября
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Подрядчик ООО ПСК "Индустрия" приступила к ремонту дороги по улице Шумакова от улицы 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского. Общая стоимость работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составит 37,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-центр мэрии, до 1 сентября здесь уложат новый асфальт площадью более 30,6 тысячи квадратных метров, отремонтируют почти 6,5 тысячи квадратных метров тротуара.

  

Сейчас рабочие фрезеруют старое покрытие. Кроме того, сегодня начнётся укладка выравнивающего слоя асфальта.

Всего по нацпроекту работы ведут на 15 участках – Змеиногорском и Павловском трактах, по проезду Северному Власихинскому, на мосту через Барнаулку по Челюскинцев, спуск на улице Понтонный Мост. В микрорайонах Авиатор и Спутник ремонтируют улицы Смоленская, Авиаторов, Малиновая, Малиновая 1-я, Малиновая 2-я. В высокой степени готовности находятся четыре участка дорог: улица Кулагина, улицы Кедровая и Дружбы в микрорайоне Авиатор, улица Смородиновая в Спутнике.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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