В Алтайском крае начались выплаты денег на подготовку детей к школе

В Алтайском крае начались выплаты 10 тысяч рублей на подготовку школьников к новому учебному сезону. Всего Пенсионный фонд региона одобрил 215 920 заявлений, которые поданы родителями для получения выплат на 297 853 ребёнка школьного возраста.

Первые перечисления пошли уже сегодня, 2 августа, пишет Telegram-канал "Ленина, 59". Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям вне зависимости от доходов для детей, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

"Сумма перечисленных средств составляет 2 млрд 978 млн 530 тыс. руб. На сегодняшний день мы обработали 100% полученных заявлений", – рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Прогнозно на такие выплаты в Алтайском крае претендуют порядка 350 тыс. детей, однако на чуть более 50 тысяч школьников родители заявления пока не подали.