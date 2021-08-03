Колокольцев рассказал об аресте экс-начальника УМВД Камчатки за дело о взятке

Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, который в Петропавловске-Камчатском представлял нового руководителя ведомства. Много лет Михаил Киселев работал на различных должностях в уголовной системе.

Ранее камчатские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Киселев задержан по подозрению в двух уголовных делах – превышение полномочий и получение взятки.

"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остаётся неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от неё мы не намерены", – сообщил Колокольцев.

Президент Владимир Путин назначил Михаила Киселева главой УМВД по Камчатскому краю в июле 2018 года. До этого, с 2015 года, он был замначальника УВД Юго-Западного административного округа Москвы.

В 2017 году проходил службу в ГУ МВД России по Москве, в 2018 году его перевели в Камчатский край.