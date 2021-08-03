Колокольцев рассказал об аресте экс-начальника УМВД Камчатки за дело о взятке

Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, который в Петропавловске-Камчатском представлял нового руководителя ведомства. Много лет Михаил Киселев работал на различных должностях в уголовной системе.
Ранее камчатские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Киселев задержан по подозрению в двух уголовных делах – превышение полномочий и получение взятки.
"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы. Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остаётся неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, и невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от неё мы не намерены", – сообщил Колокольцев.
Президент Владимир Путин назначил Михаила Киселева главой УМВД по Камчатскому краю в июле 2018 года. До этого, с 2015 года, он был замначальника УВД Юго-Западного административного округа Москвы.
В 2017 году проходил службу в ГУ МВД России по Москве, в 2018 году его перевели в Камчатский край.
Комментарии
комментарии - слишком много чести!
А что у нас "всемогущего" еще в бочку с дерьмом на площади не макают ??? Даже имущество не конфисковали!
Гнилая система. Кругом взятки.
Это наверное надо разбираться с психотипом людей. Вот в Китае их пачками стреляют, а как брали так и берут. Ну неужели этот человек себе мог отказать в чем-то разумном, наверное была нормальная машина, квартира, возможность культурно и безкультурно проводить досуг. Ну иди работай не в госструктуре, бери откаты, делай темные делишки, там все-же можно в крайнем случае с собственником договориться.
Киселев никогда не служил в крае
Как бы ни было. Китай передовая страна. У нас если разрешить расстрел, постреляют безвиных. Народ у нас странный. Оценивают человека по стоимости имущества. Кто где может там и рвет.
для гостя от 14-38 А ВОТ ПРОГОЛОСИ ПРОТИВ ЕР 19 сентября ,может и что-то лучше будет в нашей стране
отправлять не на красные ,а как обычно ,а как там заинтересовались ихними окорочками!!!!!!!!!!!!!!!!!!
они там все такие....
и самое интересное за курицу могут ОДАРИТЬ 3 ГОДКА,а за это(КИСЕЛЯ-ДЕЛА) дадут домашнюю отсидку ,но по некоему мнению (А КТО ТАКИЕ УКАЗЫ ПРИНЯЛ?) ДОМА ЭТО ПРИРАВНИВАЕТСЯ к сидению как у Монтекристо ,тяготы и лишения точно такие же ... раз день ЗА ПОЛТОРА ,а то и за ДВА!!!!!!!!!!!