В Республике Алтай за сутки выявили 52 случая COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 52 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 15 жителей Усть-Коксинского района, у 11 жителей Майминского района, у восьми жителей Горно-Алтайска, у семи жителей Улаганского района, у семи жителей Чойского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Канского района.

За весь период в регионе выявили 19 712 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 194 пациента, в том числе 49 – за последние сутки.

Зарегистрировано два новых случая смерти пациентов с коронавирусом. Всего в Горном Алтае скончались 314 человек с подтверждённым заболеванием.