В Барнауле задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров

Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров "Пионер" и "Юбилейный" в Барнауле. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

По данным источника, хулиганом оказался мужчина 1979 года рождения. Помимо торговых центров, он также сообщил о взрывном устройстве в здании УМВД. Мотивы злоумышленника неизвестны, их устанавливают правоохранители.

Напомним, о "минировании" торговых центров "Юбилейный" и "Пионер" в Барнауле сообщалось днём в четверг, 5 августа. Из обоих зданий эвакуировали посетителей. Только из "Пионера", по данным МЧС, вывели 700 человек, в том числе 150 детей.