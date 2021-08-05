В Барнауле задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров

Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торговых центров "Пионер" и "Юбилейный" в Барнауле. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".
По данным источника, хулиганом оказался мужчина 1979 года рождения. Помимо торговых центров, он также сообщил о взрывном устройстве в здании УМВД. Мотивы злоумышленника неизвестны, их устанавливают правоохранители.
Напомним, о "минировании" торговых центров "Юбилейный" и "Пионер" в Барнауле сообщалось днём в четверг, 5 августа. Из обоих зданий эвакуировали посетителей. Только из "Пионера", по данным МЧС, вывели 700 человек, в том числе 150 детей.
Комментарии
хулиганом оказался 42-летний мужчина
Может бандеровец?
Нет. Просто де бил.
удивилися сначала, Юбилейный слишком мелкий торговый центр, чтобы про него кто-то за чертой города знал
5.08.2021 20:49
гiсть
На Южном есть такая остановка ОТ, рядом с магазином. Я сначала подумал про него, но потом адрес увидел.
И какой мотив? Или не могли не задержать?