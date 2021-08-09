41 новый случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число случаев заражения достигло 19 887.

Новые заражённые распределились следующим образом: Горно-Алтайск – 10; Майминский район – 10; Онгудайский район – 9; Кош-Агачский район – 5; Турочакский район – 5; Усть-Канский район – 1; Чойский район – 1.

За сутки выздоровели 29 пациентов. По данным на 9 августа, за весь период в регионе выздоровел 18 361 человек.

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 316 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 271 – от COVID-19, 45 – по иным причинам.