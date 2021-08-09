50 тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

50 044 человека выздоровели после заражения коронавирусом в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки из больниц выписали 144 пациента.

В регионе зарегистрировали ещё 273 случая заражения, общее число инфицированных достигло 64 575 человек.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 94, Бийск – 49, Новоалтайск – 11, Бийский район – 9, Завьяловский район – восемь, Косихинский район – семеро, Рубцовск, Змеиногорский, Павловский районы – по шестеро заболевших, Алейск, Баевский, Романовский районы – по пятеро заболевших, Камень-на-Оби, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по четверо заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Ельцовский, Калманский, Крутихинский, Усть-Калманский районы – по трое заболевших, Славгород, Заринский, Мамонтовский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский районы – по двое заболевших, ЗАТО Сибирский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский районы – по одному заболевшему.

За всё время умерло 4166 человек (+ 20), в том числе по причинам от коронавирусной инфекции – 3121 человек (+ 18); по иным причинам – 1045 человек (+ 2).

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 2996 человек. Количество тяжелобольных – 771, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 243.