50 тысяч жителей Алтайского края переболели коронавирусом

50 044 человека выздоровели после заражения коронавирусом в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки из больниц выписали 144 пациента.
В регионе зарегистрировали ещё 273 случая заражения, общее число инфицированных достигло 64 575 человек.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 94, Бийск – 49, Новоалтайск – 11, Бийский район – 9, Завьяловский район – восемь, Косихинский район – семеро, Рубцовск, Змеиногорский, Павловский районы – по шестеро заболевших, Алейск, Баевский, Романовский районы – по пятеро заболевших, Камень-на-Оби, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по четверо заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Ельцовский, Калманский, Крутихинский, Усть-Калманский районы – по трое заболевших, Славгород, Заринский, Мамонтовский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский районы – по двое заболевших, ЗАТО Сибирский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский районы – по одному заболевшему.
За всё время умерло 4166 человек (+ 20), в том числе по причинам от коронавирусной инфекции – 3121 человек (+ 18); по иным причинам – 1045 человек (+ 2).
На лечении в инфекционных госпиталях находятся 2996 человек. Количество тяжелобольных – 771, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 243.
Комментарии
То есть переболело 0,0022 процента населения. А шуму то, шуму.
Простите 2,174 процента. Нот всё равно.
Зарегистрировано переболели.
Снимите очки розовые
Объясните, как Белокуриха на 100% избавилась от заражений коронавирусом?
Уже и не посмню, когда их видел последний раз в статистике.
Может быть, стоит у них узнать их самый главный секрет?
В Романовского района не болеют.
9.08.2021 13:04
- гость -
Тоже интересно. А может, Белокуриха уже не входит в состав края? Или там, действительно, не болеют?
Да и в Яровом тоже что-то не так с заболеваемостью.
Статистика по смертности корявая какая-то:
За всё время умерло 4166 человек (+ 20), в том числе по причинам от коронавирусной инфекции – 3121 человек (+ 18); по иным причинам – 1045 человек (+ 2).
9.08.2021 14:43
Morena
А что непонятного-то? 18=2=20 Суточный прирост умерших.
3121+1045= 4166 - это всего (непосредственно от короны и по иным причинам).
Все сходится.
Каким боком тут иные причины, если речь про коронавирус?
9.08.2021 15:09
- гость -
Согласна с Вами. Все, кто здесь проходят по иным причинам, также болели короной, но причинами смерти указывали эмболию, сердечную недостаточность и пр. А если бы не корона, может, и пожили бы еще....
Дело в том, что точные цифры никто и не знает.
У коллеги бабушку увезли с острой болью в животе в Бийск. Там взяли ПЦР+, перевели в ковидный госпиталь и давай усиленно лечить от короны... Не выкарабкалась от такого лечения по протоколу старушка... Земля пухом! Вот и гадайте причину: ковид, сопутствующие или протокол?