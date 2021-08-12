Абсолютно новый Volkswagen Taos уже в Барнауле

Новинка уже доступна для продажи в официальном дилерском центре Volkswagen АлтайЕвроМоторс. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составляет 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм.



Дизайн Taos стремителен и динамичен. Необычный образ передней части и капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляют облику технологичности.



Кроссовер предлагается с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.





Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь может подключиться к точкам доступа Wi-Fi (включая смартфон), подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля (например, климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла) через сенсорные переключатели.

Мультимедийная система также предоставляет возможность воспроизведения аудиоданных (включая мобильную связь) через динамики автомобиля при помощи интерфейса USB и Bluetooth™. В новой мультимедийной системе у российских пользователей есть возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны в том числе сервисы "Яндекс": "Яндекс.Навигатор" со встроенными "Яндекс.Музыкой", "Яндекс.Заправками" и голосовым помощником Алисой. В магазине приложений планируются обновления и дополнения.

В августе цены на Volkswagen Taos стартуют от 1 626 900 рублей. Уже сейчас можно записаться на тест-драйв нового автомобиля в официальном дилерском центре Volkswagen АлтайЕвроМоторс.

Официальный дилер Volkswagen АлтайЕвроМоторс

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. + 7 3852 23 00 00

*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect (Респект) 110 л.с. MPI 2WD МКП до 31.08.2021. Подробности по тел. +7 3852 23 00 00