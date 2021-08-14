Оставь воспоминания о лете: "Солнечный ветер" приглашает на бесплатную фотосессию

Семейный парк развлечений “Солнечный ветер” приглашает всех желающих на фотодень, который пройдет 15 августа с 13:00 до 15:00. В этот день кот Филимон и Петрушка будут ждать вас в парке, чтобы баловаться, танцевать и делать смешные снимки. Профессиональный фотограф будет ловить забавные и милые моменты, и вы сможете пополнить свои альбомы и странички в социальных сетях новыми яркими кадрами.

Ранее, 7 августа 2021 года в "Солнечном ветре" прошёл тематический "арбузный" фотодень. Фотографии уже готовы: их можно посмотреть в специальном альбоме Вконтакте.

"Делитесь яркими моментами у себя в историях, и не забывайте отмечать нас! А если вы не нашли нужную фотографию, напишите нам в личные сообщения. Возможно, есть ещё снимки, и мы вам их отправим", — призвали организаторы акции в "Солнечном ветре".

Аттракционы по 90 рублей

Не забывайте про акцию августа: катание на аттракционе всего за 90 рублей. На неделе с 16 по 22 августа вы сможете выгодно прокатиться на следующих аттракционах:

“Летающие драконы”;

“Индейская река”;

“Веселый поезд”;

“Конвой”;

“Грузовички”.

Арбузное меню

Август в парке “Солнечный ветер” посвящен спелым арбузам: оригинальное оформление аттракционов, арбузные фотозоны, фрэши и десерты из арбуза в кафе. Приходите кататься, фотографироваться и наслаждаться арбузным меню — так последний летний месяц пройдет веселее и вкуснее.

Напоминаем, что на территории парка в полном объеме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены антисептики для рук, а сами аттракционы регулярно обрабатывают.

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Парк "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: 11:00-21:00

E-mail: info@altaipark.ru

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