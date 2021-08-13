Самую большую поликлинику в Алтайском крае построят до конца 2022 года

Новая поликлиника появится в Барнауле к концу 2022 года. Объект строят в Индустриальном районе в качестве замены зданию городской поликлиники № 14 на 900 посещений в смену.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, только с октября 2020 года численность прикреплённых к медучреждению пациентов выросла со 100 до 105 тысяч человек.

"Сейчас взрослая сеть поликлиники № 14 состоит из пяти помещений, располагающихся по разным адресам, в том числе на первых этажах жилых домов. Детское отделение работает в отдельном здании, но, помимо детской службы, в нём находятся женская консультация, кабинеты УЗИ, дневные стационары, отделение лучевой диагностики. Строительство нового здания существенно увеличит пропускную способность медучреждения. Это будет первое типовое здание для поликлиники в городе Барнауле, самое мощное в крае. Здесь расположится вся участковая служба, будут работать узкие специалисты и диагностическая служба – можно будет пройти все обследования", – пояснил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет порядка 1,3 миллиарда рублей. Средства выделяются в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края". Сейчас работы в новой поликлинике ведут с опережением графика, готовность объекта составляет 45%. Чтобы в ближайшие два-три месяца сохранить темпы и не допустить приостановки из-за повысившихся цен на стройматериалы, необходимы авансирующие выплаты. С такой просьбой к главе региона обратился руководитель подрядной организации – ООО "Селф" Нодар Шония.