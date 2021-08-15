"Никто не чешется". Возле новостроек в Барнауле провалился асфальт

Грунт в асфальте провалился возле здания на улице Балтийской, 93, в Барнауле. Яма образовалась возле канализационного колодца и находится рядом с проезжей частью, где ездят автомобили.

"Яма растёт. Никто не чешется. Бардак. Пешеходы и автомобилисты, будьте осторожны", – написал один из горожан в паблике Barnaul 22.

По его словам, яма постепенно продолжает расширяться и постепенно приближается к дороге, а потому в скором времени начнёт представлять опасность для автомобилистов.

Напомним, что 6 августа мусоровоз провалился под асфальт возле дома на улице Интернациональной, 72, в Барнауле. Дорожное покрытие не выдержало веса техники и её задние колеса ушли под землю.