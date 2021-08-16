"Удивление страшное". Почему на Алтае дорожают дрова и уголь и что будет с ценами дальше

Отопительный сезон 2021 ударит по кошельку и планам жителей Алтайского края. Дело в том, что стоимость дров за год выросла почти на 60%, угля – на 30%, а дешёвый (вовсе нет) природный газ "добрался" лишь до 63 тысяч домовладений региона. Население обвиняет предпринимателей, продающих природное топливо, в сговоре и жадности: мол, это они "дерут" цены. Но бизнесмены лишь разводят руками: дорожает всё, от сырья до электроэнергии, из которых складывается конечная стоимость товара. Amic.ru поговорил с жителями и предпринимателями и узнал, почему произошёл "взрывной" рост стоимости угля и дров, сколько ещё топливо будет дорожать и можно ли это остановить.
"В этом году всё иначе"
Жительница села Романово Антонина несколько десятков лет работает учителем в средней школе. Ежемесячно женщина, которая попадает в льготную категорию населения, получает субсидию в размере 2160 рублей. Эти средства предназначены для оплаты электроэнергии, воды, покупки угля и дров. Но из-за того, что стоимость твёрдых видов топлива резко выросла, почти вся сумма, которую можно накопить за год (25,9 тыс. рублей), уходит на зимние "запасы".
"На днях мы купили уголь, его стоимость 4 тыс. рублей за тонну. Цены "взлетели" буквально за несколько недель: в конце июля продавали за 3,5 тыс., потом 3,7 тыс. рублей за тонну, а пока мы думали, стоимость дошла до 4,2 тыс. рублей. Через знакомых удалось получить скидку в 200 рублей. За 12 месяцев государство выплачивает мне почти 30 тыс. рублей на услуги ЖКХ, а 24 тыс. придётся потратить на уголь. Но ведь большинство жителей края вообще не получают компенсаций и субсидий, и резкий рост цен на топливо для них более ощутим и заметен", – говорит Антонина.
Предприниматели Алтайского края подтверждают: цены на уголь резко выросли. Так, в Романовском районе стоимость топлива ещё в 2020 году была 3,3-3,5 тыс. рублей, а в 2021-м – 3,8-4,2 тыс. рублей (то есть удорожание составило 15-20%). В Павловском районе за год цена выросла на 21% – с 2,9 тыс. рублей за тонну (в 2020 году) до 3,5 тыс. рублей, в Барнауле и Первомайском районе – на 23% (с 2,8 тыс. до 3,45 тыс. рублей за тонну).
Алтайские бизнесмены, продающие "камень", оправдываются: они отнюдь не наживаются на жителях.
Сейчас, как отмечают предприниматели Павловского и Романовского районов, закупочная цена угля в разрезе в Кемеровской области (ближайший к Алтаю и крупнейший добытчик "камня" в России) составляет 1,8 тыс. рублей за тонну. И эта цифра в сравнении с прошлым годом выросла на 20-30%.
"Стоимость угля несколько лет держалась практически на одном уровне: были сезонные колебания в 200-300 рублей. Весной уголь традиционно дешевел из-за сниженного спроса, а к осени дорожал. Но в этом году всё было иначе: весной уголь не упал в цене, а летом начал стремительно расти", – рассказывает amic.ru бизнесмен Первомайского района Константин.
"Не уверен в завтрашнем дне"
Рост цен на "камень" связан со многими факторами, добавляет предприниматель из Павловского района Александр Верещагин. По его словам, стоимость угля подняли добывающие предприятия из-за высокого спроса за рубежом. Точно так же ранее произошло с металлом, древесиной и даже сельскохозяйственными культурами, например, подсолнечником.
"Стоимость угля растёт на мировых рынках. Если заграница готова купить топливо в больших объёмах и по выгодной цене, разрезы направляют уголь туда, и его стоимость на внутреннем рынке растёт. Во-вторых, поднялись цены на металл, запчасти подорожали. Угольные разрезы это сразу почувствовали: у них импортная техника. В-третьих, вырос налог на добычу полезных ископаемых. В совокупности эти факторы привели к подорожанию сырья", – объясняет предприниматель Павловского района Александр Верещагин.
Однако бизнесмен отмечает, что в стоимости угля для конечного потребителя (напомним, 3,5 тыс. рублей в Павловском районе) почти треть – это транспортные расходы.
"Стоимость доставки составляет практически 50% от цены за тонну. Разрез находится в 400 км (от Павловска, – прим. ред.), а стоимость перевозки одной тонны – 1250 рублей", – говорит Александр.
И это цифра только кажется большой: 1250 рублей едва хватает на горюче-смазочные материалы и зарплаты водителям грузовых автомобилей, оправдывается бизнесмен. Но увеличить сумму расходов на доставку он не может: в этом случае стоимость угля ещё возрастёт, и предприниматель не сможет конкурировать с "чёрными" компаниями, которые продают уголь, но не платят налоги.
"Пока существует "чёрная" конкуренция, в открытую работать сложно, тебе бьют по рукам, потому что ты платишь больше налогов, чем те, кто работают "в тени". Если убрать нелегальный сектор, произойдёт удорожание, но зато тем, кто работает официально, это даст гарантии в завтрашнем дне", – отмечает Александр Верещагин.
Российские предприниматели в сфере грузоперевозок работают по упрощённой системе налогообложения. Она бывает двух видов: налог в размере 6% от доходов и 15% от суммы, полученной от разницы "доходы минус расходы".
Жители края, ощутив стремительный рост цен на твёрдое топливо, "катят бочку" на поставщиков, говорит бизнесмен. Однако предприниматели в этой ситуации страдают так же, как и население.
"Удивление людей страшное. И весь негатив, который идёт от жителей, когда повышаются цены, доходит до меня. Они считают, что эти деньги я забрал себе, не разрез, не государство, не перевозка – я. Нам надо обновлять автопарк, мы работаем на технике, которой более 30 лет. Я бы готов купить технику, но она стоит 15 млн. Мне такой кредит не дадут. Сейчас мне приходится себя ущемлять, зажимать, держать. Я бы смог рассчитываться за неё, но не готов влезать в долговые обязательства, потому что не уверен в завтрашнем дне", – отмечает предприниматель.
Он считает, что вопрос с регулированием цен на уголь нужно решать на уровне государства, как сейчас происходит в нефтяной сфере. Чтобы сдержать рост цен на бензин, в 2019 году в России ввели демпферный механизм. Когда экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали стоимости бензина и дизтоплива внутри страны. Аналогичный механизм нужно ввести и в угольной сфере, считает предприниматель.
"Решения возможны лишь на уровне государства. Тут нужно смотреть, какие у кого затраты. Разрезы работают, возможно, нужно ввести для них субсидирование, как нефтяникам. Проблемы надо решать обдуманно и взвешенно, нужно вести диалог", – уверен Александр Верещагин.
Дров полный двор
Более доступной и дешёвой альтернативой угля в Алтайском крае всегда были дрова. Благо, леса в крае всё-таки много. Некоторые жители региона, как, например, Антонина из Романова, закупают и уголь, и дрова, другие приобретали только отходы лесопиления.
Однако дрова дешёвыми назвать уже сложно, ведь они тоже резко возросли в цене – на 40-60%. А купить "с колёс" кубометр уже расколотых сосновых или берёзовых дров в крае невозможно: у предпринимателей сейчас очередь на несколько недель вперёд.
"У меня ближайшая запись, когда я могу привезти дрова, через три недели. Сейчас мы видим определённый дефицит сырья: летом некоторые лесхозы в крае стояли, с заготовками были проблемы. Из-за этого цены и выросли, сейчас нам сырьё привозят по другой цене, нежели в прошлом году", – объясняет предприниматель Первомайского района Максим.
По его словам, ещё в прошлом году он продавал колотые берёзовые дрова за 1,6 тыс. рублей, сейчас – по 2,4 тыс. рублей за кубический метр. Некоторые предприниматели уже подняли цены до 2,5-2,6 тыс. рублей, говорит Максим.
"Подорожала и сосна – с 1,4 тыс. до 2,1-2,2 тыс. рублей. Мы видим, что обращений стало намного больше. Все волнуются, что перед самым началом отопительного сезона цены ещё вырастут. И это обоснованно: мы видим, как увеличивается стоимость древесины, автомобильного топлива, рабочей силы. Плюс – дорожает уголь. Дерево – это младший брат "камня". Вполне возможно, что к октябрю стоимость дров вырастет ещё на 10-15%", – предполагает Максим.
Лес – странный "предмет"
Ажиотажный спрос на дрова amic.ru подтвердили в Боровлянском лесхозе (Троицкий район Алтайского края). Весной 2021 года у предприятия был избыток дров (хозяйство продаёт не колотые дрова, а брёвна, которые также называют дровами), а их стоимость даже шла вниз. Однако последние три-четыре недели ситуация резко изменилась.
"До мая мы так затарились, что дрова лежали кучей, были невостребованными, но сейчас на некоторых участках уже отпускаем под запись: такой ажиотаж. У нас сейчас территории чистые, мы сразу всё распродаём", – рассказывает руководитель Боровлянского лесхоза Владимир Заблоцкий.
По его словам, на разных лесных участках стоимость сосновых и пихтовых дров (спиленного леса, который идёт на топливо) варьируется от 950 рублей до 1,2 тыс. за кубометр, а берёзы и осины – от 1 до 1,4 тыс. рублей. Эти цены хозяйство не поднимало с мая 2021 года. Сырьё может приобрести любой желающий. Но чтобы отапливать ими дома, их нужно доставить – нанять транспорт или потратить средства на "горючку", расколоть – самостоятельно или нанять бригаду. Поэтому население чаще всего покупает готовые дрова, отмечает Владимир Заблоцкий.
По этой же причине жители региона, в домах которых печное отопление, редко пользуются краевой льготой, позволяющей им получить в год до 8 "кубов" древесины на отопление частного дома, поясняет предприниматель Максим.
Лесные хозяйства предлагают населению лишь брёвна, которые нужно "добыть" из леса, доставить до своего участка, распилить и расколоть. Но вот, например, пенсионерам, одиноким женщинам, людям с ограниченными возможностями такая работа не под силу.
Закон АК № 87 "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края", статья 7:
Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для собственных нужд составляют для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление, до 8 куб. м древесины лиственных и (или) хвойных пород в зависимости от их фактического наличия на лесном участке один раз в календарный год.
В Баевском лесничестве amic.ru сообщили: число граждан, которые пользуются льготой на дрова, всё меньше. В этом году в некоторых сельсоветах не было желающих бесплатно их получить.
"Списки, кому нужно отпустить дрова, формируют главы районов. Люди обращаются в администрацию, она создаёт комиссию, которая проводит обследование домовладения, и до 1 июня формирует списки, кому нужна древесина. Мы фиксируем, отправляем в Минприроды, оно делает разнарядку, мы передаём информацию арендатору леса, и люди получают древесину. Но в этом году некоторые сельсоветы даже не подали списки", – отмечают в лесничестве.
А у нас – газ
Несмотря на то, что дрова и уголь – одни из самых примитивных видов топлива, в ближайшие десятилетия спрос на них вряд ли упадёт. Пока в крае газ доведён до 140 населённых пунктов (из 1600), а отапливаются им 360 тыс. жителей. Да и стоимость газа не такая низкая.
С 1 июля тариф составляет 6,82 рубля за кубометр. Для отопления дома 100 квадратных метров в месяц требуется в среднем 400 "кубов". То есть в зимний месяц придётся потратить 2,7 тыс. рублей, за 7 месяцев – почти 19 тыс. рублей. Плюс – затраты на проведение газа в дом (они, по словам жителей, составляют от 150 до 300 тыс. рублей в зависимости от населённого пункта). Не каждая семья в регионе способна найти такую сумму.
Также в число возможных, но пока не популярных видов топлива в Алтайском крае относят пеллеты или брикеты, жидкое топливо (например, солярку), электричество. Для их использования требуется дорогое оборудование, а стоимость сырья также ежегодно растёт. Вот и получается, что пока у жителей края практически нет более доступных и дешёвых альтернатив углю и дровам. А это значит, что покупать их всё равно будут. По-другому отапливать дома в суровые длинные сибирские зимы пока не научились.
Цифра
В Алтайском крае чуть более одного миллиона домовладений. 540 тысяч из них отапливаются централизованно, 63 тысячи – газом, 437 тысяч – дома с печным отоплением.
Комментарии
да, потратили в этом году на уголь и дрова 28 тысяч
эм. Не понял "страшного удивления".
Стабильность же.
Стабильно все цены растут с 2012 года.
Зарплата, правда, не растет такими темпами.
Но ничего - над этим работают.
Потерпите еще.. всегда..
Чеготебеещенадособака.jpeg
Дешевый у нас только труд!
Отопление, водоснабжение, электоснабжение должно находиться под контролем государства, а соответственно цены на бензин, уголь, газ, дрова, электроэнергию и воду для населения должны быть фиксированы на протяжениии десяти лет и быть доступными для населения, данный вид товаров(услуг) не может находится в частной собственности, только в собственности государства. Остальные промышленные, продуктовые и другие виды товаров должны полностью управляться рынком, т.е. находится в частной собственности
16.08.2021 09:03
То-то цены на товары, работы, услуги естественных монополий только и делают что растут, при том выше рынка. А качество лучше не становится, а то и хуже.
Экономист ты наш, хренов.
Бесплатные дрова никому не нужны, все денех нетути. Агась.
Партия жуликов и воров зато процветает!
Перешел на пеллеты, поставил горелку, по ценнику дешевле , чем газ подключить. На неделю даже в -35 бункера 200кг хватает. Подогрев горячей воды туда же в контур отопления. Пеллеты сегодня делает куча предприятий, проблемы купить нет! За газ частник за подпись просит 500 т . плюс работы, нафиг оно надо , это неокупится никогда!!!
16.08.2021 09:28
- гость -
Бесплатные дрова никому не нужны, все денех нетути. Агась.
Будет водород, будут водород покупать и кричать,что дорого.
Ошибочка вышла.Субсидия учителю в Алтайском крае не 2800,а 2160.
купили на выходных березу, куб - 1800 рублей.
Норм.
Это только цветочки - завоете белугой когда ягодки появятся.
Это какой же дом, что 6 тонн угля за зиму уходит?
ещё не всё, щас выборы пройдут и понесла-а-ась...
16.08.2021 09:47
- гость -
Это только цветочки - завоете белугой когда ягодки появятся.
Какие тебе ягодки? Дров в лесах полно, сельсоветы бесплатно предлагают.
От имени перевозчика хочу сказать...
Что цены растут на внутреннем рынке, потому что на мировом тоже выросли очень печально. Мы являемся ресурсодобывающей страной, казалось бы очень повезло. Другое дело, если бы это покупалось из-за рубежа, тут было ни куда не деться о цен. У нас же нет. Выросло, значит и у нас выросло. И выходит кому-то сливки: бизнесменам производящим ресурсы и государству, а кому-то доплачивать из своего кармана из зарплаты, которая сильно так не выросла, или совсем не выросла.
По стоимости доставки... Ну государство затеяло компанию по сохранению дорог. Ввела весовые ограничения и систему Платон. Всей страной, кого это казалось бы не коснулось, дружно аплодировали государству, типа как хорошо, так и надо этим нехорошим перевозчикам, которые дороги портят. Теперь в карьерах бывает по 5 раз ездишь загружаешься и выгружаешься, чтобы попасть в норму и слишком мало не увезти, иначе заработка никакого не будет. То мало загрузишь, едешь досыпаешь и не рядом, а бывает за пару километров от весов до кучи. То перегрузишь, едешь всё высыпаешь, тебя заново грузят. Здорово так? Машина вместо того, чтобы полчаса пробыть в карьере, может поездить туда-сюда часа 1,5-2. Водители нервничают, не хотят работать в этой сфере уже, зажали в тиски со всех сторон, вместо тогО, чтобы нормально работать как и раньше. Мы тоже понавтыкали в машины датчики топлива и навигации, не могут сколымить. В итоге, что имеем. Пишут доставка до Павловска 1 250 руб/т. К примеру как у меня "Тонар", может взять на борт 35т, но везти может не больше 25т. Теперь нехитрая арифметика, сколько бы стоила доставка, если бы повёз 35т, вместо 25. 1250:35*25= почти 900 руб. 1 250 - 900 = 350 руб./т на тонну была бы доставка меньше. Значит уголь на 350 руб на тонну дешевле, ощутимо? И владельцу угольной площадки меньше денег вкладывать своих в оборот торговый. Так же не забудем про Платон. Съездить за 400 км (320 с из них оплата Платону), это почти 1 500 руб. Делим на 25 тонн это 60 руб/т. Итого 410 руб/т уголь дороже, благодаря капризам госу
16.08.2021 09:03
То-то цены на товары, работы, услуги естественных монополий только и делают что растут, при том выше рынка. А качество лучше не становится, а то и хуже.
Экономист ты наш, хренов.
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Рост цен на продукцию напрямую связан с ростом цен на энергоресурсы, также удорожание валюты и рост цен на металл и древесину за границей, бездействием антимонопольной службы, не введением ограничительных мер по экспорту данных видов топлива и многие другие факторы. Кстати, я не экономист, просто высказываю свое мнение видения данной ситуации.
16.08.2021 09:33
гость
Перешел на пеллеты, поставил горелку, по ценнику дешевле , чем газ подключить. На неделю даже в -35 бункера 200кг хватает. Подогрев горячей воды туда же в контур отопления. Пеллеты сегодня делает куча предприятий, проблемы купить нет! За газ частник за подпись просит 500 т . плюс работы, нафиг оно надо , это неокупится никогда!!!
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Вы по какой цене пеллеты берете ? Я еще 7 лет назад когда установил котел-автомат просчитал стоимость 1 квт на угле и пеллете, разница была в полтора-два раза и это при условии если-бы я пеллеты брал напрямую на АлтайФорресте, поэтому остановился на угле, в нашем регионе он более доступен чем пеллеты, а вот за Уралом дешевле пеллетами топиться. В том году перешел на газ и могу сказать что на угле и на газе цена отопления у меня одинаковая получилась, 38 тысяч в год, подключение газа с работами и материалом 130 тысяч, правда у меня труба газовая в 4 метра от забора лежит.
дарства. Сам же рейс скатается Тонар 36-38 руб за километр в обе стороны. Для сравнения, даже Зил сейчас за городе едет по 40 руб/км. Причём это старая цена 2018г. Цены на самосвалы доставки ещё не поднимались. Так это он от черты города по трассе поедет за столько. Тонару же предстоит пересечь в пробках Барнаул. В общем у Тонара доставка дешевле чем у Зила. Только зил стоит 100 000 руб купить. Нормальный ещё живой Тонар сцепку от 3млн. Сколько надо работать на нём чтобы отработать? По этой причине уже знаю много людей, которые с прошлого года начали распродавать свои автопарки и переходить в другую сферу работы, т.к. невыгодно. Лично у меня такой авто с 2019г. Первое время возил по городу, чего-то он зарабатывал. 200 000 руб. заработал. Отработал весь 2020г по трассе, капитальных ремонтов никаких не было, отработал в убыток те же самые 200 000 руб. Т.е. заработал 0 рублей за 1,5 года. А внимания моего ему было уделено чрезмерно. Решил, что этот сезон 2021г докатается, если всё грустно, а оно уже и так видно, то тоже его продаю. Ну а брать в кредит такое за 15млн новое, как и говорил предприниматель в этой статье, тоже разумеется не буду. Т.к. нету уверенности в завтрашнем дне. Государство снова как придумает что-нибудь, хоть стой хоть падай, а кредит платить надо будет.
Ну а вы, россияне, поддерживайте дальше очередную гадость от государства. Потом просто тоже дороже купите ещё что-нибудь. На самом деле хорошо и плохо определённому кругу лиц. К примеру владельцу легкового авто, живущем в многоквартироном доме все беды для грузовиков ни по чём. Он на подвеске потеряет деньги по плохим дорогам. Человеку же живущем в доме, и без своего авто, будет ощутима цена за уголь из-за удорожания. Кому как.
"Жителям Алтайского края разрешили бесплатно, круглогодично и без спроса собирать валежник с 1 января 2019 года. Такую меру в законе предусмотрели региональные депутаты на сессии АКЗС в четверг, 29 ноября.
Что именно относится к валежнику, закон тоже определяет. Это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев и сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
Заготавливать валежник и сухостойную древесину можно круглый год. Но придется уведомить соответствующий лесхоз."
16.08.2021 10:15
- гость -
___
То есть ты хочешь убивать дороги ради того, чтобы меньше раз съездить?
Путем нехитрого включения двух извилин получается, что ехать с перегрузом и портить дороги дешевле только в краткосрочной перспективе.
Потом в три раза больше придется выделить денег на дороги. Разве нет?
16.08.2021 11:01
- гость -
Да, вам вбили в мозг, что дороги убивают грузовики. Но нормы на ось весьма низкие. Есть действительно те, кто беспредельничают, с ними и надо бороться. Что интересно, ехать как бы нельзя, но если официально заплатить денежку государству, то очень даже можно, сколько хотите столько и везите потом. Если уж и правда нельзя, тонельзя. Это всего лишь повод получить ещё денег. А ещё если пошевелить извилинами всего двумя тоже, то можно увидеть, что в цене на топливо заложено всё что можно, в том числе и ремонт дорог. Чем больше грузовик едет по дороге, тем больше потребляет топливо, тем больше уходит денег в фонд ремонта дорога. Раскладку по стоимости топлива с добычи до уровня попадания в бак, писать не буду сколько, тема известная и избитая уже давно.
16.08.2021 09:37
гость
купили на выходных березу, куб - 1800 рублей.
Норм.
При плохих коммунистах топить березовыми дровами было запрещено, другими да, березой нет.
Чтобы угробить нашу экономику - достаточно задрать цены на ресурсы в нашей стране и половина бизнеса разорится. я долго думал почему же нет у нас госрегулирования на энергетические ресурсы внутри страны , ведь не надо быть экономистом чтобы понимать что эти цены играют самую важную роль. И на сегодня нахожу только один ответ: у нас все продано иностранцам, они и диктуют ценовую политику. Мы колония.
Наше министерство бухгалтерии не дает развиваься бизнесу в стране целенаправленно,
ведь все они учились
строитьрушить экономику за бугром. А руководит всем центральная внегосударственная контора поднимающая проценты на деньги.
Инфляция никогда не растет сама по себе , она растет потому что становится слишком много денег, кто то печатает их несоразмерно товарам и ресурсам. А идут эти деньги нам за ресурсы, государство не умеет развивать экономику и либо закапывает деньги в дороги,
либо скупает опять же валюту чужую....
Если проценты большие - то это тоже деньги, но не напечатанные , а электронные и они тоже лишние...
Тот кто придумал современную денежную систему гениален в мошенничестве, а вот те кто в нее добровольно включается - для своей страны вредители и разрушители..
"Жителям Алтайского края разрешили бесплатно, круглогодично и без спроса собирать валежник с 1 января 2019 года. Такую меру в законе предусмотрели региональные депутаты на сессии АКЗС в четверг, 29 ноября."
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Ну-ну. То-то все ломанулись в лес за валежником. Даже те, кто дровами занимается, боятся к нему прикасаться. Найдут до чего докопаться, и оштрафуют, а то и технику отберут. А на себе "вязанки хвороста" много не натаскаешь.
16.08.2021 10:01
- гость -
я пробовала получить этот "бесплатный" лес в сельсовете.
это выходит дороже, чем купить готовые дрова + мороки на месяц, не меньше.
поэтому никто заявки в сельсовет и не подает. очередная бутафория заботы о людях от государства
Так что - не знаете темы, не лезьте со своими умными комментариями
16.08.2021 11:27
- гость -
Ну-ну. То-то все ломанулись в лес за валежником. Даже те, кто дровами занимается, боятся к нему прикасаться.
Не слышал, чтобы у нас штрафовали за валежник. За вырубку здоровых деревьев да, штрафуют.
дорожают потому, что это природные БОГАТСТВА
это даже круче, чем курс доллара
извиняюсь за глупый вопрос - а поездом уголь возить нельзя? по-моему сам бог велел.
вряд ли для тэц например уголь машинами везут
16.08.2021 12:16
SV
Ну у нас и ТЭЦ-2, и ТЭЦ-3 на железной дороге стоят. А Тонарам бы пришлось непрерывно сновать, чтобы навозить такие объёмы
Ну у нас и ТЭЦ-2, и ТЭЦ-3 на железной дороге стоят. А Тонарам бы пришлось непрерывно сновать, чтобы навозить такие объёмы
У нас столь Тонаров нет сколько за смену зимой сжигает тэц 3
Бесплатные дрова выписать через сельсовет можно - но потом начинается пляска с доставкой , а лесовозы ломят ценник, что проще купить уже готовые дрова !!! Подойдешь с доставкой, а тебе ну не знаю , может тысяч за 12 привезу тебе твои 8 кубов! И в чем смысл этого закона , который есть только на бумаге?
- гость -
Ну у нас и ТЭЦ-2, и ТЭЦ-3 на железной дороге стоят. А Тонарам бы пришлось непрерывно сновать, чтобы навозить такие объёмы
У нас столь Тонаров нет сколько за смену зимой сжигает тэц 3 Зато 3 цены сдирают с населения: потому что подогрев воды, и выработка электроэнергии - это все входит в стоимость сжигания угля и мазута! Именно так - подогре и электро - побочный продукт, за него не платили в СССР. А потом пришли бизнесмены и решили драть 3 цены, весьма неплохо получилось, на яхты хватает!!!! А потом трубы падают , но продолжают эксплуатировать наследие СССР доставшееся нахаляву и заносить чемоданами обналиченное власти!
обесценили рубль, вот и результат.
но зато "чем дороже доллар, тем больше рублей в бюджете"
При плохих коммунистах топить березовыми дровами было запрещено, другими да, березой нет.
Да,ладно....При них и кедром топили дома неплохо.Дровишки ровные,без сучков,колятся на раз-два.
Именно так - подогре и электро - побочный продукт, за него не платили в СССР.
В СССР брали сразу с зарплаты.