"Удивление страшное". Почему на Алтае дорожают дрова и уголь и что будет с ценами дальше

Отопительный сезон 2021 ударит по кошельку и планам жителей Алтайского края. Дело в том, что стоимость дров за год выросла почти на 60%, угля – на 30%, а дешёвый (вовсе нет) природный газ "добрался" лишь до 63 тысяч домовладений региона. Население обвиняет предпринимателей, продающих природное топливо, в сговоре и жадности: мол, это они "дерут" цены. Но бизнесмены лишь разводят руками: дорожает всё, от сырья до электроэнергии, из которых складывается конечная стоимость товара. Amic.ru поговорил с жителями и предпринимателями и узнал, почему произошёл "взрывной" рост стоимости угля и дров, сколько ещё топливо будет дорожать и можно ли это остановить.

"В этом году всё иначе"

Жительница села Романово Антонина несколько десятков лет работает учителем в средней школе. Ежемесячно женщина, которая попадает в льготную категорию населения, получает субсидию в размере 2160 рублей. Эти средства предназначены для оплаты электроэнергии, воды, покупки угля и дров. Но из-за того, что стоимость твёрдых видов топлива резко выросла, почти вся сумма, которую можно накопить за год (25,9 тыс. рублей), уходит на зимние "запасы".

"На днях мы купили уголь, его стоимость 4 тыс. рублей за тонну. Цены "взлетели" буквально за несколько недель: в конце июля продавали за 3,5 тыс., потом 3,7 тыс. рублей за тонну, а пока мы думали, стоимость дошла до 4,2 тыс. рублей. Через знакомых удалось получить скидку в 200 рублей. За 12 месяцев государство выплачивает мне почти 30 тыс. рублей на услуги ЖКХ, а 24 тыс. придётся потратить на уголь. Но ведь большинство жителей края вообще не получают компенсаций и субсидий, и резкий рост цен на топливо для них более ощутим и заметен", – говорит Антонина.

Предприниматели Алтайского края подтверждают: цены на уголь резко выросли. Так, в Романовском районе стоимость топлива ещё в 2020 году была 3,3-3,5 тыс. рублей, а в 2021-м – 3,8-4,2 тыс. рублей (то есть удорожание составило 15-20%). В Павловском районе за год цена выросла на 21% – с 2,9 тыс. рублей за тонну (в 2020 году) до 3,5 тыс. рублей, в Барнауле и Первомайском районе – на 23% (с 2,8 тыс. до 3,45 тыс. рублей за тонну).

Алтайские бизнесмены, продающие "камень", оправдываются: они отнюдь не наживаются на жителях.

Сейчас, как отмечают предприниматели Павловского и Романовского районов, закупочная цена угля в разрезе в Кемеровской области (ближайший к Алтаю и крупнейший добытчик "камня" в России) составляет 1,8 тыс. рублей за тонну. И эта цифра в сравнении с прошлым годом выросла на 20-30%.

"Стоимость угля несколько лет держалась практически на одном уровне: были сезонные колебания в 200-300 рублей. Весной уголь традиционно дешевел из-за сниженного спроса, а к осени дорожал. Но в этом году всё было иначе: весной уголь не упал в цене, а летом начал стремительно расти", – рассказывает amic.ru бизнесмен Первомайского района Константин.

"Не уверен в завтрашнем дне"

Рост цен на "камень" связан со многими факторами, добавляет предприниматель из Павловского района Александр Верещагин. По его словам, стоимость угля подняли добывающие предприятия из-за высокого спроса за рубежом. Точно так же ранее произошло с металлом, древесиной и даже сельскохозяйственными культурами, например, подсолнечником.

"Стоимость угля растёт на мировых рынках. Если заграница готова купить топливо в больших объёмах и по выгодной цене, разрезы направляют уголь туда, и его стоимость на внутреннем рынке растёт. Во-вторых, поднялись цены на металл, запчасти подорожали. Угольные разрезы это сразу почувствовали: у них импортная техника. В-третьих, вырос налог на добычу полезных ископаемых. В совокупности эти факторы привели к подорожанию сырья", – объясняет предприниматель Павловского района Александр Верещагин.

Однако бизнесмен отмечает, что в стоимости угля для конечного потребителя (напомним, 3,5 тыс. рублей в Павловском районе) почти треть – это транспортные расходы.

"Стоимость доставки составляет практически 50% от цены за тонну. Разрез находится в 400 км (от Павловска, – прим. ред.), а стоимость перевозки одной тонны – 1250 рублей", – говорит Александр.

И это цифра только кажется большой: 1250 рублей едва хватает на горюче-смазочные материалы и зарплаты водителям грузовых автомобилей, оправдывается бизнесмен. Но увеличить сумму расходов на доставку он не может: в этом случае стоимость угля ещё возрастёт, и предприниматель не сможет конкурировать с "чёрными" компаниями, которые продают уголь, но не платят налоги.

"Пока существует "чёрная" конкуренция, в открытую работать сложно, тебе бьют по рукам, потому что ты платишь больше налогов, чем те, кто работают "в тени". Если убрать нелегальный сектор, произойдёт удорожание, но зато тем, кто работает официально, это даст гарантии в завтрашнем дне", – отмечает Александр Верещагин.

Российские предприниматели в сфере грузоперевозок работают по упрощённой системе налогообложения. Она бывает двух видов: налог в размере 6% от доходов и 15% от суммы, полученной от разницы "доходы минус расходы".

Жители края, ощутив стремительный рост цен на твёрдое топливо, "катят бочку" на поставщиков, говорит бизнесмен. Однако предприниматели в этой ситуации страдают так же, как и население.

"Удивление людей страшное. И весь негатив, который идёт от жителей, когда повышаются цены, доходит до меня. Они считают, что эти деньги я забрал себе, не разрез, не государство, не перевозка – я. Нам надо обновлять автопарк, мы работаем на технике, которой более 30 лет. Я бы готов купить технику, но она стоит 15 млн. Мне такой кредит не дадут. Сейчас мне приходится себя ущемлять, зажимать, держать. Я бы смог рассчитываться за неё, но не готов влезать в долговые обязательства, потому что не уверен в завтрашнем дне", – отмечает предприниматель.

Он считает, что вопрос с регулированием цен на уголь нужно решать на уровне государства, как сейчас происходит в нефтяной сфере. Чтобы сдержать рост цен на бензин, в 2019 году в России ввели демпферный механизм. Когда экспортные цены на нефть высокие, государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали стоимости бензина и дизтоплива внутри страны. Аналогичный механизм нужно ввести и в угольной сфере, считает предприниматель.

"Решения возможны лишь на уровне государства. Тут нужно смотреть, какие у кого затраты. Разрезы работают, возможно, нужно ввести для них субсидирование, как нефтяникам. Проблемы надо решать обдуманно и взвешенно, нужно вести диалог", – уверен Александр Верещагин.

Дров полный двор

Более доступной и дешёвой альтернативой угля в Алтайском крае всегда были дрова. Благо, леса в крае всё-таки много. Некоторые жители региона, как, например, Антонина из Романова, закупают и уголь, и дрова, другие приобретали только отходы лесопиления.

Однако дрова дешёвыми назвать уже сложно, ведь они тоже резко возросли в цене – на 40-60%. А купить "с колёс" кубометр уже расколотых сосновых или берёзовых дров в крае невозможно: у предпринимателей сейчас очередь на несколько недель вперёд.

"У меня ближайшая запись, когда я могу привезти дрова, через три недели. Сейчас мы видим определённый дефицит сырья: летом некоторые лесхозы в крае стояли, с заготовками были проблемы. Из-за этого цены и выросли, сейчас нам сырьё привозят по другой цене, нежели в прошлом году", – объясняет предприниматель Первомайского района Максим.

По его словам, ещё в прошлом году он продавал колотые берёзовые дрова за 1,6 тыс. рублей, сейчас – по 2,4 тыс. рублей за кубический метр. Некоторые предприниматели уже подняли цены до 2,5-2,6 тыс. рублей, говорит Максим.

"Подорожала и сосна – с 1,4 тыс. до 2,1-2,2 тыс. рублей. Мы видим, что обращений стало намного больше. Все волнуются, что перед самым началом отопительного сезона цены ещё вырастут. И это обоснованно: мы видим, как увеличивается стоимость древесины, автомобильного топлива, рабочей силы. Плюс – дорожает уголь. Дерево – это младший брат "камня". Вполне возможно, что к октябрю стоимость дров вырастет ещё на 10-15%", – предполагает Максим.

Лес – странный "предмет"

Ажиотажный спрос на дрова amic.ru подтвердили в Боровлянском лесхозе (Троицкий район Алтайского края). Весной 2021 года у предприятия был избыток дров (хозяйство продаёт не колотые дрова, а брёвна, которые также называют дровами), а их стоимость даже шла вниз. Однако последние три-четыре недели ситуация резко изменилась.

"До мая мы так затарились, что дрова лежали кучей, были невостребованными, но сейчас на некоторых участках уже отпускаем под запись: такой ажиотаж. У нас сейчас территории чистые, мы сразу всё распродаём", – рассказывает руководитель Боровлянского лесхоза Владимир Заблоцкий.

По его словам, на разных лесных участках стоимость сосновых и пихтовых дров (спиленного леса, который идёт на топливо) варьируется от 950 рублей до 1,2 тыс. за кубометр, а берёзы и осины – от 1 до 1,4 тыс. рублей. Эти цены хозяйство не поднимало с мая 2021 года. Сырьё может приобрести любой желающий. Но чтобы отапливать ими дома, их нужно доставить – нанять транспорт или потратить средства на "горючку", расколоть – самостоятельно или нанять бригаду. Поэтому население чаще всего покупает готовые дрова, отмечает Владимир Заблоцкий.

По этой же причине жители региона, в домах которых печное отопление, редко пользуются краевой льготой, позволяющей им получить в год до 8 "кубов" древесины на отопление частного дома, поясняет предприниматель Максим.

Лесные хозяйства предлагают населению лишь брёвна, которые нужно "добыть" из леса, доставить до своего участка, распилить и расколоть. Но вот, например, пенсионерам, одиноким женщинам, людям с ограниченными возможностями такая работа не под силу.

Закон АК № 87 "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края", статья 7:

Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для собственных нужд составляют для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление, до 8 куб. м древесины лиственных и (или) хвойных пород в зависимости от их фактического наличия на лесном участке один раз в календарный год.

В Баевском лесничестве amic.ru сообщили: число граждан, которые пользуются льготой на дрова, всё меньше. В этом году в некоторых сельсоветах не было желающих бесплатно их получить.

"Списки, кому нужно отпустить дрова, формируют главы районов. Люди обращаются в администрацию, она создаёт комиссию, которая проводит обследование домовладения, и до 1 июня формирует списки, кому нужна древесина. Мы фиксируем, отправляем в Минприроды, оно делает разнарядку, мы передаём информацию арендатору леса, и люди получают древесину. Но в этом году некоторые сельсоветы даже не подали списки", – отмечают в лесничестве.

А у нас – газ

Несмотря на то, что дрова и уголь – одни из самых примитивных видов топлива, в ближайшие десятилетия спрос на них вряд ли упадёт. Пока в крае газ доведён до 140 населённых пунктов (из 1600), а отапливаются им 360 тыс. жителей. Да и стоимость газа не такая низкая.

С 1 июля тариф составляет 6,82 рубля за кубометр. Для отопления дома 100 квадратных метров в месяц требуется в среднем 400 "кубов". То есть в зимний месяц придётся потратить 2,7 тыс. рублей, за 7 месяцев – почти 19 тыс. рублей. Плюс – затраты на проведение газа в дом (они, по словам жителей, составляют от 150 до 300 тыс. рублей в зависимости от населённого пункта). Не каждая семья в регионе способна найти такую сумму.

Также в число возможных, но пока не популярных видов топлива в Алтайском крае относят пеллеты или брикеты, жидкое топливо (например, солярку), электричество. Для их использования требуется дорогое оборудование, а стоимость сырья также ежегодно растёт. Вот и получается, что пока у жителей края практически нет более доступных и дешёвых альтернатив углю и дровам. А это значит, что покупать их всё равно будут. По-другому отапливать дома в суровые длинные сибирские зимы пока не научились.

Цифра

В Алтайском крае чуть более одного миллиона домовладений. 540 тысяч из них отапливаются централизованно, 63 тысячи – газом, 437 тысяч – дома с печным отоплением.