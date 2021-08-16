Алтайский волейболист Ильяс Куркаев вновь сыграет за сборную России

Алтайский волейболист вновь сыграет за сборную России. Список игроков, которых главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо пригласил для подготовки к чемпионату Европы, размещён на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Всего в составе 15 спортсменов. Из 12-ти игроков, которые стали серебряными призёрами токийской Олимпиады, в составе отсутствует только Максим Михайлов. Полностью список приглашённых выглядит так: связующие – Игорь Кобзарь, Павел Панков; диагональные – Виктор Полетаев, Максим Жигалов, Кирилл Клец; блокирующие – Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев; доигровщики – Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан; либеро – Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Напомним, Куркаев начал заниматься волейболом в бийской спортшколе "Зелёный клин". Затем тренировался в Барнауле. Последние годы спортсмен играет за новосибирский "Локомотив". Вместе с "Локо" он становился чемпионом России. Также Куркаев регулярно выступает за сборную России. В составе национальной команды он провёл 77 матчей.

Сборная России начнёт подготовку к чемпионату Европы 18 августа. Сам турнир стартует 1 сентября. Он пройдёт в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Участвовать в "Евро" будут 24 лучшие сборные Старого Света.