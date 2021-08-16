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Пьяный водитель устроил массовое ДТП напротив здания ГАИ в Барнауле

, ИА "Амител"
Остановить лихача удалось только столбу

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о массовом ДТП на улице 10-й Западной. Авария произошла напротив здания ГИБДД.

По словам горожан, пьяный водитель на иномарке не вписался в поворот, протаранил ограждение, а затем ударил сразу несколько припаркованных машин.

По предварительным данным, от действий пьяного гонщика пострадали не менее шести автомобилей. Остановить его заезд удалось только столбу.

Правоохранителям не пришлось далеко ехать, для того чтобы оформить ДТП. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на трассе Новосибирск – Барнаул произошло серьёзная авария, в результате которого погибли восьмилетний ребёнок и мужчина.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.08.2021 21:22
Пионер

Может хоть такая акция заставит ГИБДД обратить внимание на то, что происходит на дорогах в Барнауле

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