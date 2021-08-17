Улицу Чкалова на пять дней перекроют в Барнауле

В Барнауле на пять дней – с 18 по 22 августа – будет перекрыто движение на улице Чкалова. По информации Telegram-канала компании СГК, подрядная организация будет восстанавливать асфальт после проведённой перекладки теплосетей.

Улицу перекроют по всей ширине от здания № 64 по проспекту Красноармейскому до здания № 89 по улице Чкалова. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Участок на улице Чкалова перекрывали из-за замены теплосети длиной 616 метров. На эти работы СГК потратила 35 млн рублей. К 1 сентября компания обещает благоустроить близлежащую территорию – рядом с объектом находится школа, поэтому и дорогу, и тротуары там восстановят в сжатые сроки. На это потратят 7 миллионов рублей (за эту сумму рабочие заасфальтируют 1404 кв. метра дороги и восстановят 100 кв. метра газона).

Сейчас в Барнауле движение невозможно по нескольким улицам. С 14 по 28 августа перекрыто движение по улице Пролетарской возле дома № 151. До конца октября в городе ведут ремонт теплосети на пересечении улиц Ядринцева и Папанинцев: здесь также ограничено движение автотранспорта.