В Троицком прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков

Открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону прошла в районном центре Троицкое. В мероприятии приняли участие более 60 ребят разных возрастов из Комплексного центра социального обслуживания населения Троицкого района, а также местной спортивной школы.

В качестве инструкторов выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона. Они провели ознакомительные занятия по стрельбе, после чего каждый из присутствующих получил возможность пострелять из современных пневматических винтовок "Пионер-345К".

Мероприятие состоялось в рамках реализации гранта президента РФ на проект "Детский мобильный биатлонный комплекс "Алтай". На тренировке использовалось новейшее стрелковое оборудование последнего поколения, приобретённое на средства гранта.

Организаторами выступили ООО "Газпром газораспределение Барнаул" и АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая", который возглавляет председатель совета Сергей Локтев. Информационную поддержку оказал ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".