Двух уже осуждённых барнаульцев признали виновными в даче взятки полицейскому

Двух жителей Барнаула осудили за дачу взятки полицейскому. 39-летний и 37-летний мужчины, отбывающие наказание за незаконный оборот наркотиков, в 2018 году решили откупиться от полицейских.

"Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года мужчины приобрели наркотическое вещество для личного употребления. После того как осуждённые забрали наркотик в одном из районов города Барнаула, они были остановлены сотрудниками полиции, которые в ходе досмотра нашли запрещённое вещество. Чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотического средства, мужчины передали в качестве взятки одному из полицейских денежные средства в размере 17 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба СУ СКР.

Обвиняемые свою вину признали. Суд назначил им окончательное наказание в виде двух лет одного месяца и восьми лет трёх месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.