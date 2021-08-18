Восходящая звезда хоккея погибла в ДТП на алтайской трассе

Нападающая хоккейной команды с мячом "Чарас" Дарина Ивакина погибла в страшном ДТП в Республике Алтай. Девочке было всего 14 лет, но она села за руль автомобиля, пишут "Новости Горного Алтая".

По данным ГУ МВД по региону, авария произошла 17 августа около 04:40 часов ночи на 10-м километре автодороги Усть-Кан – Коргон. Автомобиль Mitsubishi Colt слетел с трассы.

Предварительно установлено, что за рулём иномарки была 14-летняя жительница Усть-Кана Дарина Ивакина. Двигаясь со стороны районного центра в направлении Кайсына, она по какой-то причине не справилась с управлением.

В результате ДТП девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Трое пассажиров – две 16-летние жительницы села Тюдрала и 15-летний житель села Онгудай – госпитализированы в Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе как 14-летняя девочка оказалась за рулём автомобиля в ночное время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Спортивный клуб из Усть-Кана по хоккею с мячом "Чарас" появился в 1985 году. Выступал на российских соревнованиях.