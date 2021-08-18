Восходящая звезда хоккея погибла в ДТП на алтайской трассе

Нападающая хоккейной команды с мячом "Чарас" Дарина Ивакина погибла в страшном ДТП в Республике Алтай. Девочке было всего 14 лет, но она села за руль автомобиля, пишут "Новости Горного Алтая".
По данным ГУ МВД по региону, авария произошла 17 августа около 04:40 часов ночи на 10-м километре автодороги Усть-Кан – Коргон. Автомобиль Mitsubishi Colt слетел с трассы.
Предварительно установлено, что за рулём иномарки была 14-летняя жительница Усть-Кана Дарина Ивакина. Двигаясь со стороны районного центра в направлении Кайсына, она по какой-то причине не справилась с управлением.
В результате ДТП девочка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Трое пассажиров – две 16-летние жительницы села Тюдрала и 15-летний житель села Онгудай – госпитализированы в Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе как 14-летняя девочка оказалась за рулём автомобиля в ночное время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Спортивный клуб из Усть-Кана по хоккею с мячом "Чарас" появился в 1985 году. Выступал на российских соревнованиях.
Комментарии
"по какой-то причине" - это не так важно, по какой причине она не справилась с управлением. в такое время (4:40) ребенок и еще за рулем - я удивлен
синяя была, не ?
Сроду не знал что в Горном есть хоккей с мячом
18.08.2021 15:04
гiсть
В свои 14 лет, я уже имел хороший опыт управления трактором Т40 и автомобилями ЗИЛ-131 и ГАЗ-52. Рост у меня правда был, как у 16 летнего! Поэтому смотреть в лобовое и дотягиваться ногами до педалей было легко.
И куда родители смотрели? В 14 лет ночью за рулем...
"Права ребёнка", "пороть нельзя", да и просто наказывать тоже. "Восходящая звезда".
Хоть и жестоко, но "она по какой-то причине не справилась с управлением" - ровно потому, что не обладает навыками управления транспортным средством, не имеет права им управлять, и еще не должна находиться в столь позднее время находиться без сопровождения взрослых. Виноваты, все равно - взрослые