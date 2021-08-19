Алтайский край вошёл в лидеры по доле нелегальных сигарет на рынке

Доля нелегальных сигарет в продаже в Алтайском крае составила 24,1% во втором квартале 2021 года, что превышает средний показатель по стране в 2,5 раза. С таким показателем регион вошёл в число лидеров по доле нелегальных сигарет среди всех субъектов России, сообщает аналитическое агентство Kantar.

Регион демонстрирует тенденцию к росту нелегального рынка – ещё в первом квартале только 19,2% пачек продавалось в Алтайском крае нелегально. Наибольший рост произошёл в Барнауле – в 2,5 раза. При этом 31,5% всей нелегальной продукции в регионе – подделки известных брендов.

Большинство нелегальных сигарет поступают в страну из Белоруссии и Казахстана. По оценке экспертов, при такой доле нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может превысить 100 млрд рублей за год.

Среди других регионов, лидирующих по продаже нелегальных сигарет: Ростовская область (56,9%), Республика Северная Осетия – Алания (56,5%), Астраханская область (53,5%), Брянская область (37%), Ярославская область (31,9%), Новосибирская область (24,5%), Челябинская область (17,2%).