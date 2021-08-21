В Госдуме предупредили о возможности талибов проникнуть в Россию

Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал способ, благодаря которому боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в России) могут проникнуть на территорию страну. Об этом сообщает ura.ru.

Как отметил парламентарий, способствовать этому могут миграционные потоки из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Федоров отметил, что дело не в самих жителях Афганистана, а в том, что талибы хотят сделать из соседних республик.

"Учитывая, что мы имеем оттуда гигантские миграционные потоки гастарбайтеров, понятно, что в них будут "зашиты" террористы", – предупредил депутат.

Напомним, 15 августа стало известно, что талибам (запрещённая в России террористическая организация) сдался Кабул – столица Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена.