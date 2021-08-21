В Бурятии задержали двоих осуждённых, которые сбежали из психдиспансера после бунта

Двое осуждённых, которые сбежали из психоневрологического диспансера после бунта, Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев, задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Бурятии, пишет РБК.

"МВД объявило о вознаграждении за информацию, содействующую поиску", – добавили в пресс-службе.

Напомним, что семеро мужчин, осуждённых на принудительное лечение, сбежали из республиканской психиатрической больницы в Бурятии, которая находится в посёлке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров и, взломав двери, скрылись в неизвестном направлении

Всего в отделении находилось порядка 60 пациентов. Трое из сбежавших осуждены за тяжкие преступления, остальные – за преступления средней тяжести и мелкие проступки.