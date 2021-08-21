Анджелина Джоли завела страницу в Instagram

Известная актриса Анджелина Джоли зарегистрировала аккаунт в Instagram. Первым постом она выложила письмо афганской девочки-подростка, в котором ребёнок рассказывает, как изменилась жизнь в стране после прихода к власти талибов ("Талибан" – запрещенная в России террористическая организация).

По словам девочки, она боится талибов и опасается, что женщинам больше не будет позволено учиться и работать.

"Некоторые говорят, что талибы изменились, но я так не думаю", – написала она.

С момента создания аккаунта у Джоли появилось уже более 5 млн подписчиков. Сам пост набрал более 2 млн лайков менее чем за сутки.