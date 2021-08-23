24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые заболевшие в регионе распределились так: Онгудайский район – 10, Майминский район – 6, Улаганский район – 3, Усть-Коксинский район – 3, Горно-Алтайск – 2.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 447 случаев инфицирования.

За сутки выздоровели 16 пациентов. По данным на 23 августа, за весь период в регионе вылечились 18 932 человека. Всего проведено 264 853 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 120 проб.