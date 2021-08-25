Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей на Чуйском тракте

В Онгудайском районе Республики Алтай при столкновении трёх автомобилей пострадала пассажирка иномарки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария случилась 23 августа около 12:30 на 613-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт".

"Предварительно установлено, что 36-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Sunny, при движении со стороны села Онгудай в направлении села Шебалино не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Toyota Camry под управлением 39-летнего жителя Кош-Агачского района. От удара, полученного в результате столкновения, Toyota совершила наезд на движущийся в попутном направлении Lexus GS300 под управлением 34-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала 35-летняя пассажирка автомобиля Toyota. Её доставили в районную больницу, госпитализация не потребовалась. Уточняется, что все водители были трезвые. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.