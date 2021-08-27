Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей

Блогер-миллионник Алина Левда случайно перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей. О случившемся девушка рассказала в своих социальных сетях.

Алина позвонила по номеру телефона, на который перевела деньги, но в ответ ей сказали, что никаких переводов не было. Женщина попросила перезвонить через час, но после этого просто перестала брать трубку.

Блогер нашла контакты адресата перевода, но в ответ услышала: "Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите".

В банке возвращать деньги отказались, сославшись на то, что отменить перевод может только его получатель.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно.