Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей

Блогер-миллионник Алина Левда случайно перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей. О случившемся девушка рассказала в своих социальных сетях.
Алина позвонила по номеру телефона, на который перевела деньги, но в ответ ей сказали, что никаких переводов не было. Женщина попросила перезвонить через час, но после этого просто перестала брать трубку.
Блогер нашла контакты адресата перевода, но в ответ услышала: "Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите".
В банке возвращать деньги отказались, сославшись на то, что отменить перевод может только его получатель.
Чем закончилась эта история, пока неизвестно.
Комментарии
у меня муж в полиции работает
Если в полицию будет заявление, может и перестать работать
В банке возвращать деньги отказались, сославшись на то, что отменить перевод может только его получатель
Еще суд. В котором банку придется поприсутствовать, как минимум, в качестве свидетеля
Интересно кому она полмиллиона перегоняла? Бриллиантовое колье на Авито покупала?
В банке возвращать деньги отказались
Реклама держать деньги в этом банке
Это судьба. Делиться халявой с алтайским краем настали времена, не все же москвичам наших наивных стариков дурить.
она их щас потратит, а возвращать будет по 500 руб в месяц 20 лет.
а возвращать будет по 500 руб в месяц 20 лет
Если на ней нет имущества, которые приставы за материальное вознаграждение изымут и продав вернут истице с судебными издержками и моральным вредом
27.08.2021 11:56
гость
это какой моральный вред? сама перевела
Эко привалило счастье). Вот она настоящая лотерея. Выиграла путевку в жизнь, Вали отсюдова быстрее пока деньги не забрали)
Кто победит — блогерша или землячка?
Уже совсем у людей совести не осталось
27.08.2021 12:09
Виктор
Кто победит — блогерша или землячка?
ставки будем делать?
але, букмекеры вы хде?
Деньги перевела самостоятельно, добровольно, операцию подтвердила. У нее их не крали. Был, в свое время, случай, отправили деньги на карту, но, как выяснилось, дали номер не того человека. Деньги не вернулись, банку ничего не было и тому человеку тоже. Ссылаются на то что, вы же проверяете реквизиты перед отправкой.
Уже совсем у людей совести не осталось
Это вы про кого? Всем бы по такой блогерше. Легко пришли - легко ушли. Партия блогеров под каким номером?
Она могла бы себе, например, гараж купить. Высудит блогерша деньги назад — продаст гараж, вернёт. Не высудит — самой гараж останется
27.08.2021 11:52
- гость -
она их щас потратит, а возвращать будет по 500 руб в месяц 20 лет.
Не 20, а 88
27.08.2021 12:28
Виктор
При этом ее посадят.
взыщут только в путь. 1102 ГК никто не отменял
откедова такие денжищи?
27.08.2021 12:03
- гость -
За отказ вернуть. Это удар по психике
Совсем недавно здесь же про мошенников писали, что переводят типа случайно, а потом просят назад и списывают подчистую до копейки, что не надо самим разговаривать, могут быть мошенники, лучше сказать муж в полиции работает и пусть пишут заявление в банк. Может эта блогерша хотела материал сделать, типа кинула лохушке деньги, а она вернула и бла-бла-бла, зачем вас учим. Вот теперь пусть делает про то, какие бдительные граждане.
1102 ГК никто не отменял
А еще если будет говорить, что ничего не получала, тут и УК можно подтянуть
Я бы, наверное, тоже не спешила с возвратом. Может, действительно, мошенничество или пиар такой. Теперь все заговорят на всяких ток-шоу , можно ещё за рекламу просить.