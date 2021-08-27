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Блогер-миллионник случайно перевела жительнице Барнаула более полумиллиона рублей

, ИА "Амител"
Горожанка деньги возвращать не спешит
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Блогер-миллионник Алина Левда случайно перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей. О случившемся девушка рассказала в своих социальных сетях.

Алина позвонила по номеру телефона, на который перевела деньги, но в ответ ей сказали, что никаких переводов не было. Женщина попросила перезвонить через час, но после этого просто перестала брать трубку.

Блогер нашла контакты адресата перевода, но в ответ услышала: "Ничего мне не приходило, вы мошенники, у меня муж в полиции работает, больше мне не пишите".

В банке возвращать деньги отказались, сославшись на то, что отменить перевод может только его получатель.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.08.2021 11:45
гость

у меня муж в полиции работает

Если в полицию будет заявление, может и перестать работать

27.08.2021 11:46
гость

В банке возвращать деньги отказались, сославшись на то, что отменить перевод может только его получатель

Еще суд. В котором банку придется поприсутствовать, как минимум, в качестве свидетеля

27.08.2021 11:47
гость

Интересно кому она полмиллиона перегоняла? Бриллиантовое колье на Авито покупала?

27.08.2021 11:47
гость

В банке возвращать деньги отказались

Реклама держать деньги в этом банке

27.08.2021 11:51
- гость -

Это судьба. Делиться халявой с алтайским краем настали времена, не все же москвичам наших наивных стариков дурить.

27.08.2021 11:52
- гость -

она их щас потратит, а возвращать будет по 500 руб в месяц 20 лет.

27.08.2021 11:56
гость

а возвращать будет по 500 руб в месяц 20 лет

Если на ней нет имущества, которые приставы за материальное вознаграждение изымут и продав вернут истице с судебными издержками и моральным вредом

27.08.2021 12:03
- гость -

27.08.2021 11:56
гость
это какой моральный вред? сама перевела

27.08.2021 12:06
- гость -

Эко привалило счастье). Вот она настоящая лотерея. Выиграла путевку в жизнь, Вали отсюдова быстрее пока деньги не забрали)

27.08.2021 12:09
Виктор

Кто победит — блогерша или землячка?

27.08.2021 12:14
- гость -

Уже совсем у людей совести не осталось

27.08.2021 12:18
- гость -

27.08.2021 12:09
Виктор
Кто победит — блогерша или землячка?

ставки будем делать?
але, букмекеры вы хде?

27.08.2021 12:19
- гость -

Деньги перевела самостоятельно, добровольно, операцию подтвердила. У нее их не крали. Был, в свое время, случай, отправили деньги на карту, но, как выяснилось, дали номер не того человека. Деньги не вернулись, банку ничего не было и тому человеку тоже. Ссылаются на то что, вы же проверяете реквизиты перед отправкой.

27.08.2021 12:23
- гость -

Уже совсем у людей совести не осталось

Это вы про кого? Всем бы по такой блогерше. Легко пришли - легко ушли. Партия блогеров под каким номером?

27.08.2021 12:28
Виктор

Она могла бы себе, например, гараж купить. Высудит блогерша деньги назад — продаст гараж, вернёт. Не высудит — самой гараж останется

27.08.2021 12:35
- гость -


27.08.2021 11:52
- гость -

она их щас потратит, а возвращать будет по 500 руб в месяц 20 лет.

Не 20, а 88

27.08.2021 12:52
- гость -

27.08.2021 12:28
Виктор
При этом ее посадят.

27.08.2021 12:58
Podkop

взыщут только в путь. 1102 ГК никто не отменял

27.08.2021 13:05
людмила

откедова такие денжищи?

27.08.2021 13:53
гость

27.08.2021 12:03
- гость -

За отказ вернуть. Это удар по психике

27.08.2021 13:59
- гость -

Совсем недавно здесь же про мошенников писали, что переводят типа случайно, а потом просят назад и списывают подчистую до копейки, что не надо самим разговаривать, могут быть мошенники, лучше сказать муж в полиции работает и пусть пишут заявление в банк. Может эта блогерша хотела материал сделать, типа кинула лохушке деньги, а она вернула и бла-бла-бла, зачем вас учим. Вот теперь пусть делает про то, какие бдительные граждане.

27.08.2021 14:00
гость

1102 ГК никто не отменял

А еще если будет говорить, что ничего не получала, тут и УК можно подтянуть

27.08.2021 14:59
- гость -

Я бы, наверное, тоже не спешила с возвратом. Может, действительно, мошенничество или пиар такой. Теперь все заговорят на всяких ток-шоу , можно ещё за рекламу просить.

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