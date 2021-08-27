Жители двух Алтаев стали чаще брать потребительские кредиты в ВТБ

Жители Алтайского края и Республики Алтай за первое полугодие 2021 года оформили в ВТБ кредиты на 14,3 миллиарда рублей. Это на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в этих регионах по итогам полугодия вырос на 11% и достиг 53,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.

Чаще всего граждане брали потребительские кредиты – на них приходится более половины объёма выдачи. Так, за шесть месяцев оформлено 12,7 тысячи потребительских кредитов на 7,5 миллиарда рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Портфель в этом сегменте вырос на 15%, до 21 миллиарда рублей.

Ещё одним драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ стала ипотека. В первом полугодии банк предоставил жителям двух Алтаев 3,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 6,4 миллиарда рублей – на 18% больше результата января-июня прошлого года. Ипотечный портфель банка достиг 29,8 миллиарда рублей.

В сегменте автокредитования объём выдачи за шесть месяцев составил 299 миллионов рублей. Портфель автокредитов по итогам полугодия превысил 945 миллионов рублей.

"Отложенный спрос, сформировавшийся в период ковидных ограничений, и доступные ставки определили существенный рост объёмов выдачи кредитов наличными. А завершение программы ипотеки с господдержкой в прежнем формате обеспечило спрос на жилищное кредитование", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Добавим, что ВТБ продолжает процесс цифровизации услуг банка, повышает доступность продуктов и сервисов для клиентов. Особое внимание уделяется качеству и безопасности обслуживания.