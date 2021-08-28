Московские власти помогут внедрить транспортные карты в Республике Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с заместителем мэра Москвы по транспорту Максимом Ликсутовым. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В рамках встречи они обсудили вопросы взаимодействия двух субъектов. Речь, в частности, шла о совместном проектировании интеллектуальной транспортной системы.

Это интеллектуальная система, которая использует различные инновационные разработки для управления автомобильными потоками, предоставляет участникам движения большую степень безопасности и осведомлённости дорожной ситуацией.

Кроме того, стороны обсудили возможность введения транспортной карты "Тройка" на территории Горно-Алтайска и Майминского района.

Олег Хорохордин выразил признательность за подобный знак внимания к региону.