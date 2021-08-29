"Динамо-Алтай" дважды выиграло у "Кузнецких Медведей"

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на своём льду дважды выиграли у "Кузнецких Медведей" из Новокузнецка.

Контрольные матчи в рамках подготовки к первенству ВХЛ состоялись на льду барнаульской "Титов-Арены" 28 и 29 августа. Оба раза алтайские хоккеисты праздновали успех с результатами 4:2 и 1:0.

В первой встрече в составе динамовцев отличились Гафар Сатаров, Александр Бирюков, Алексей Разумов и Владислав Янцен. В повторном поединке победную шайбу забросил Илья Орлов.

Напомним, 20 и 21 августа динамовцы также в рамках подготовки к сезону в Барнауле дважды сыграли против "Красноярских Рысей". Тогда соперники обменялись победами с одинаковым счётом 4:3. 7 и 8 сентября команды проведут ещё две встречи, на этот раз в Красноярске.