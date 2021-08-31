"Ростелеком" наградил участников и организаторов кибертурнира в Алейске

"Ростелеком" выступил партнёром всероссийского киберспортивного школьного турнира, который провела детская подростковая организация "Лицеист" имени В. Олешко лицея города Алейска Алтайского края.

Онлайн-турнир проходил по игровым дисциплинам Brawl Stars, World of Tanks Blitz, Counter Strike GO и PUBG Mobile. В соревнованиях участвовали 360 школьников более чем из 40 регионов России и стран ближнего зарубежья – Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Карелии, Чечни, Украины, Белоруссии и других.

Как рассказала руководитель научного общества учащихся и куратор турнира Наталья Черемнова, лицеисты уже имели опыт участия в подобных турнирах на всероссийском уровне и решили выступить с инициативой проведения своего.

"Директор и педагоги поддержали идею и оказали поддержку в этом новом непростом деле. Киберспорт для нас – это обучение командной работе, игровой этике и коммуникациям в цифровом мире. Благодаря таким турнирам у школьников развивается стратегическое и тактическое мышление, навык быстрого принятия решений, креативность и многое другое", – рассказала Наталья Черемнова.

Алтайский филиал "Ростелекома" впервые отошёл от собственных правил и наградил не только игроков, но и организаторов соревнований – учащихся девятых классов алейского лицея. В течение лета ученики провели большую работу по подготовке соревнований, во время состязаний вели трансляции, комментировали матчи в прямом эфире и взаимодействовали с командами.

Поскольку сами лицеисты участвуют в киберсоревнованиях, компания вручила им сертификаты с бесплатным доступом к тарифу "Игровой", который разработан специально для геймеров и, кроме высокой скорости, даёт игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game. "Ростелеком" также помог приобрести оборудование на турнир для проведения стрима.

"Мы считаем, что киберспорт повышает самодисциплину, тренирует волю к победе и укрепляет командный дух. Кроме тарифа "Игровой", для подготовки к турнирам мы предлагаем мощный домашний роутер "Игровой RT-X", который поддерживает 18 популярных онлайн-игр и суммарную скорость передачи данных до 2 Гбит/с", – сказал директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.