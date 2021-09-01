Житель Алтайского края при продаже дачи лишился 175 тысяч рублей

Житель Локтевского района разместил в интернете объявление о продаже дачного домика и наткнулся на мошенника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что на телефон сельчанина позвонил незнакомец, заявил о намерении приобрести недвижимость и сразу перечислить деньги. Под диктовку покупателя собственник произвёл операции с картой.

После этого с его расчётного счета списали 175 тысяч рублей. При этом потерпевший знал о подобных случаях мошенничества, но не думал, что такая ситуация может произойти и с ним. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество".