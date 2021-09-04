Мошенники начали угрожать россиянам убийством

Телефонные мошенники в 2021 году стали использовать новые схемы обмана людей. Об этом рассказали в МВД.

"В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему", – цитирует ТАСС представителя ведомства.

Жертве также могут угрожать уничтожением имущества, а после получения угроз в схеме появляется лжеучастковый, который убеждает потерпевшего перевести вымогателям деньги, чтобы прекратить угрозы.

Представителями правоохранительных органов мошенники также стали представляться чаще.

По данным Генпрокуратуры, в каждом десятом случае пенсионеры в России становятся жертвами кибермошенников.