Из хобби – в работу мечты. В Барнауле открыт набор школьников в компьютерную академию

Почти у каждого современного первоклассника есть мощный смартфон, а к компьютерам и планшетам дети привыкают ещё до школы. Но если ваш ребёнок "залипает" в гаджеты 24 часа в сутки, не спешите его ругать: возможно, цифровые технологии станут важной частью его жизни. Стоит только подтолкнуть в правильном направлении.

Например, предложите ребёнку курсы IT. Компьютерная академия "Шаг" как раз открыла набор на детскую программу компьютерного образования. Она называется "Малая компьютерная академия". В прошлом году на главном IT-событии – конференции WSS в Женеве – именно эта программа попала в пятёрку лучших мировых проектов и получила победу в категории "Создание человеческого потенциала".

Дети быстрее взрослых осваивают новое, поэтому семь лет – подходящее время, чтобы начать учиться созданию сайтов, основам блогинга, веб-дизайну или робототехнике. Учителя компьютерной академии уже на ранних этапах помогают понять ребёнку, какое занятие ему подходит, и больше других раскроет его потенциал в будущем. Он любит рисовать и учится в художественной школе? Стоит попробовать дизайн и 3D-моделирование. Нравится решать сложные уравнения и логические задачки? Программирование отлично подойдёт.

Кроме того, вектор деятельности всегда можно сменить. Тем более что в компьютерной академии "Шаг" обучение не похоже на традиционное школьное или вузовское. Никаких длинных конспектов, скучных лекций и контрольных. Дети запоминают информацию тем способом, который для них комфортен и привычен – через игру. Ведь таким образом можно объяснить даже самые сложные явления и понятия.

Как показывает практика, благодаря "Малой компьютерной академии" ребёнок всё меньше уделяет времени компьютерным играм, и всё больше – обучению, потому что это действительно интересно. А родители отмечают, что полученные знания сказываются на успеваемости детей: они начинают лучше учиться.

В ближайшую субботу, 11 сентября 2021 года, в академии пройдёт бесплатный пробный урок для детей от 7 до 14 лет по 3D-моделированию. В программе:

пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;

как создать свой 3D-персонаж с нуля;

семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;

десять уникальных 3D-персонажей;

практическое создание героя из игры Minecraft.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн .

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347