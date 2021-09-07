Сергей Лавров рассказал о любви к отдыху на Алтае

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что его любимый отдых – это сплав на рафтах, особенно на Алтае, сообщает "Комсомольская правда".

Соответствующее заявление глава МИД России сделал в Санкт-Петербурге в ходе общения с молодыми преподавателями, учениками лицеев и школ, блогерами.

"Я предпочитаю отдыхать на сибирских просторах. Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае – там очень много красивых мест, – признался чиновник. – А вообще отдых должен быть активным и сопряжённым с физическими нагрузками".

Напомним, в августе текущего года Лавров рассказал о том, что летом он любит отдыхать на Алтае.

"Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом – Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река – Катунь, там есть и притоки", – сказал Лавров на форуме "Таврида".

Глава МИД уточнил, что раньше он часто катался на лыжах, но сейчас делает это всё реже. По словам Лаврова, отдыхает он обычно 10-12 дней в году.