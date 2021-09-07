В Общественной палате Барнаула поддержали изменения в гербе города

Подготовленный эскиз нового герба Барнаула уже отправили в геральдический совет при президенте РФ, рассказал председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии, член геральдического комиссии региона Сергей Чеков. Члены Общественной палаты Барнаула, в свою очередь, согласились с изменениями официального символа города, сообщает мэрия.

По словам Чекова, у геральдического совета есть три основных требования к гербу краевой столицы: нужно убрать верхнюю губернскую часть щита, привести в соответствие цветовую гамму и внешнее оформление. При разработке эскизов всё это учли.

"В уточнённом описании герба города представлена работающая плавильная печь, корона с лавровым венком, которая указывает на то, что Барнаул является административным центром региона, гербовый щит обрамляет лента Ордена Октябрьской революции, в качестве щитодержателей оставлены два серебряных коня как символы тягловой силы", – сказал он на заседании Общественной палаты Барнаула V созыва, отметив, что подготовленный эскиз направили в геральдический совет при президенте РФ и в предварительном ответе принципиальные замечания специалистами высказаны не были.

"В случае одобрения предложенного эскиза общественностью города, депутатами, официальная регистрация герба возможна уже в ближайшее время", – заключил он.

В конце июля власти Барнаула решили изменить герб города и убрать с него коня. Геральдический совет при президенте РФ давно пытался заставить мэрию решиться на изменение герба, который утвердили ещё в 1857 году. Однако раньше сделать это не позволял в том числе бывший глава региона Александр Карлин. Позднее председатель Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России Сергей Неверов показал эскизы нового герба города. Утвердить обновлённый герб планируют уже к концу сентября.