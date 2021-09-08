Руководитель школы обратился к властям Алтайского края с просьбой помочь с капремонтом

Заведующий филиалом Каменской школы Залесовского района Пещёрской средней образовательной школы обратился к правительству Алтайского края с просьбой помочь с капремонтом в здании учреждения.
Школа построена в 1963 году и с тех пор в ней не проводили ни одного капитального ремонта.
"Обращались мы в район (районные власти, – прим. ред.), но, к сожалению, район не располагает такими средствами, значит, вы наша единственная надежда", – отметил мужчина.
В самой школе сейчас обучаются 33 ребёнка, а ещё девять дошколят ходят в детский сад, который располагается в том же здании. На следующие пять лет количество учащихся не поменяется, отметил заведующий.
Комментарии
школу - оптимизировать, детей возить в соседний населенный пункт
а вообще им надо попробовать как в городе делают - собрать деньги с родителей, а также силами родителей восстановить кровлю и т.д. - что там надо сделать? окна пластиковые поставить и т.д.
Встали с колен.
так надо не обращаться а заявку подать ,каждый год по сотне школ и др ремонтируют
вообще школа заявку направляет как раз в правительство края через район, расписывает, что нужно, включают в программу по ремонту. может руководитель школы просто не очень умен
Надо возить в нормальную школу
Мы тоже ждём ремонта, нас включили на следующий год.
не могут нормально заявку составить уже что ли, и районная администрация прям не знает что нужно делать в этом случае
а директор школы случайно не хайпующий коммунист?
Что прям только сегодня узнали что школа старая? Каждый год ремонтные работы ведутся по всему краю. Другие же школы как-то ремонтируют, значит это возможно ...
Что за гон, все школы ГОТОВЫ к началу учебного года!!!! Еще неделю назад отчитался губернатор
странно , что этот позыв возник у директора в сентябре, ведь ремонт обычно делают летом, а готовятся еще раньше. Тут вышел с отпуска, первое сентября и бац мысль приходит в голову - а надо ведь школу отремонтировать
Интересно, кто из выше отписавшихся прочитал внимательно, кроме первого и 33? Там на всю школу 33 ребенка и тут же 9 детсадовцев тусуются. Проще, действительно, организовать доставку в нормальные школы. Откуда там учителя и воспитатели?
Не думаю, что директор тупой! Скорее всего обращался сто раз, но заколебали отписками. А вариант доставки в хорошие школы по залесовскому бездорожью так себе идейка. Таких проблемных школ в крае до фига, просто проблема скрывается
8.09.2021 10:17
гiсть
Или можно так — уезжает какой-то односельчанин, продаёт крепкий крестовый дом — выкупить этот дом и сделать в нём школу
Самую дорогую школу в России открыли в Петербурге на Крестовском острове. По предварительным данным, её строительство обошлось в пять миллиардов рублей. Частная школа рассчитана на 825 учеников.
Помимо великолепно оборудованных классов, в школе есть спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, киноаудитории и даже собственная студия звукозаписи, а крыше здания школы находится персональная обсерватория.
Известно, что обучение в школе бесплатное, но попасть туда могут только дети сотрудников Газпрома.
💭 Мечты сбываются, но не у всех... 💭
на крыше здания школы находится персональная обсерватория.
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что-то вспомнились времена, когда знать разговаривала между собой на французском языке))) преподавание бы на нем ввести еще, вот была бы супершкола