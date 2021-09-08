Руководитель школы обратился к властям Алтайского края с просьбой помочь с капремонтом

Заведующий филиалом Каменской школы Залесовского района Пещёрской средней образовательной школы обратился к правительству Алтайского края с просьбой помочь с капремонтом в здании учреждения.

Школа построена в 1963 году и с тех пор в ней не проводили ни одного капитального ремонта.

"Обращались мы в район (районные власти, – прим. ред.), но, к сожалению, район не располагает такими средствами, значит, вы наша единственная надежда", – отметил мужчина.

В самой школе сейчас обучаются 33 ребёнка, а ещё девять дошколят ходят в детский сад, который располагается в том же здании. На следующие пять лет количество учащихся не поменяется, отметил заведующий.