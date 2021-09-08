Повторение антирекорда. 27 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли 27 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Это повторение антирекорда, который был зарегистрирован в регионе 7 сентября.
Заразились ещё 238 человек. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 72 367. Выздоровели всего 55 543 человека (+ 207). Скончался 4901 человек.
На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом находятся 2655 человек, а также 335 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Тяжелобольных – 527, из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
И ты Брут.
с прививками наверное были...
В транспорте в масках — единицы. Если каждого безмасочника оштрафовать хотя бы на 20'000, то с пассажиров одного автобуса можно собрать 400'000, а то и 600'000 рублей в бюджет!
8.09.2021 14:36
Виктор
И хорошо что единицы . А то на ИВЛ не 207 человек бы лежало, а в сотни раз больше.
ваш бред зашкаливает
8.09.2021 14:36
Виктор
В транспорте в масках — единицы.
Ты сначала расскажи за чем эти маски? Только не на бреде который сами придумал или где услышал, а на основе того, что про их свойства сообщает производитель и , что написано в сертификате который они должны иметь!
Работал в пыльном подвале. Одел эту маску, потом она была грязная с двух сторон и легкие забиты пылью. Никак не помогает от пыли, на частицах пыли вирусы.
Теща брата жила лето на даче, зашла в магазин и подцепила ковид, месяц в больнице. В магазине была одна продавщица.
8.09.2021 15:33
- гость -
Ну и бред, хоть бы врал то поскладнее.
8.09.2021 14:48
- гость -
Да-да, если бы такие как вы хоть немного мозгов имели вместо той коричневой субстанции что у вас в башке, и соблюдали элементарные противопандемийные меры, в том числе и масочный режим, то зараженных было бы намного меньше. Вы же и разносите заразу и убиваете людей
Не ношу маску, ОТ пользуюсь редко, от людей держусь подальше, руки мою очень часто. Переболел месяц назад ОРВИ в легкой форме 1 день все.
Антипрививочники! Прикладывайте подорожник и мажьтесь зеленкой
8.09.2021 15:21
- гость -
Смени пластинку!
8.09.2021 16:07
- гость -
8.09.2021 15:21
- гость -
Смени пластинку!
Зачем? Тебя и эта хорошо выбешивает! Потому как аргументов то у тебя никаких нет!
8.09.2021 16:29
- гость -
А с чего взял, что меня это бесит? Я смеюсь над тобой )))))
8.09.2021 15:36
Ну и бред, хоть бы врал то поскладнее.
--------
Можешь сам проверить. Одень маску на пылесос и посмотри потом на маску с двух сторон.
8.09.2021 16:48
- гость -
8.09.2021 16:29
- гость -
А с чего взял, что меня это бесит? Я смеюсь над тобой )))))
А потому что у тебя нет ничего в принципе в тему что маска тебя от чего-то защищает - только твои бредни или вера в чьито!!!
8.09.2021 17:40
- гость -
Если бы тебе плюнули в лицо, ты предпочел бы быть в маске или без?
8.09.2021 17:52
- гость -
8.09.2021 17:40
- гость -
Если бы тебе плюнули в лицо, ты предпочел бы быть в маске или без?
У тебя что проблема в том, что тебе в лицо плюют?
Маски заставляют носить у нас зачем? Потому что таким как ты кто-то частенько в лицо плюёт?