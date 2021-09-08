Повторение антирекорда. 27 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли 27 пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. Это повторение антирекорда, который был зарегистрирован в регионе 7 сентября.

Заразились ещё 238 человек. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 72 367. Выздоровели всего 55 543 человека (+ 207). Скончался 4901 человек.

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом находятся 2655 человек, а также 335 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Тяжелобольных – 527, из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ.