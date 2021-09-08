Три ветхих дома сносят в Барнауле

Сразу три аварийных дома сносят в краевой столице. Все они находятся в разных частях города, отмечает пресс-служба мэрии.
Подрядная организация демонтирует аварийные многоквартирные дома по адресам: ул. Пушкина, 88, ул. Советской Армии, 52, ул. Восточная, 106.
Работы по сносу домов организованы в ходе реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" на 2019-2025 годы.
В 2021 году уже разобрали ветхие дома по улицам Анатолия, 96, Водников, 50, Водопроводная, 74, Глушкова, 20, 1-я Западная, 49а, Хлебозаводская, 12, Беляева, 18, 20, в проезде 9-м Заводском, 14. За последние пять лет в городе снесли 63 расселённых дома.
Комментарии
Зачем трактором? Объявили бы "Кому нужны стройматериалы б/у, приезжайте на разбор с самовывозом" — желающие за месяц сами бы разобрали
А чтож не снесут полуразрушенный дом по Профинтерна 30Б? Никто не живет, в любой момент завалиться или сгореть может, а рядом лицей130
52 дом на Советской Армии не начинали сносить, и рядом аварийный 54 дом также стоит, ждет своей очереди
14:08 гость
Наверно имеете ввиду развалюху по Рыночному проезду 5, а по Профинтерна 30Б - новый дом