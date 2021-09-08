Три ветхих дома сносят в Барнауле

Сразу три аварийных дома сносят в краевой столице. Все они находятся в разных частях города, отмечает пресс-служба мэрии.

Подрядная организация демонтирует аварийные многоквартирные дома по адресам: ул. Пушкина, 88, ул. Советской Армии, 52, ул. Восточная, 106.

Работы по сносу домов организованы в ходе реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилого фонда" на 2019-2025 годы.

В 2021 году уже разобрали ветхие дома по улицам Анатолия, 96, Водников, 50, Водопроводная, 74, Глушкова, 20, 1-я Западная, 49а, Хлебозаводская, 12, Беляева, 18, 20, в проезде 9-м Заводском, 14. За последние пять лет в городе снесли 63 расселённых дома.