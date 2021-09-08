В мэрии Барнаула прошло награждение горожан за вклад в развитие города

В преддверии Дня города 8 сентября в мэрии Барнаула началась серия торжественных награждений жителей краевой столицы, которые добились высоких результатов в профессии. Первыми чествовали представителей транспортной отрасли, сфер дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, юридических профессий, сообщает пресс-центр администрации.

С поздравлениями и словами благодарности за труд от имени мэра Вячеслава Франка и всего коллектива городских властей к гостям обратился первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

"Мы продолжаем замечательную традицию – в канун Дня города чествовать людей, которые своим трудом вносят огромный вклад в развитие Барнаула. 291-ю годовщину со дня основания нашего города мы встречаем достойно. Во всех областях городского хозяйства мы добились хороших результатов. Активно строится жильё, возводятся школы, детские сады, объекты медицины, ремонтируются дороги, обустраиваются общественные пространства. Город живёт, развивается, становится современнее и удобнее для жизни. В этом заслуга ваша и коллективов, которые вы представляете", – сказал чиновник.

Среди получивших благодарность губернатора Алтайского края – водитель грузового автомобиля МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула Христиан Миллер. Он трудится в сфере благоустройства с 1985 года.

В компании о награждённом отзываются как об ответственном работнике, он добросовестно и качественно выполняет свои профессиональные задачи, содержит рабочий автомобиль в образцовом порядке.