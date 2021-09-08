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В мэрии Барнаула прошло награждение горожан за вклад в развитие города

, ИА "Амител"
В администрации начались праздничные мероприятия в преддверии 291-летия краевой столицы
Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

В преддверии Дня города 8 сентября в мэрии Барнаула началась серия торжественных награждений жителей краевой столицы, которые добились высоких результатов в профессии. Первыми чествовали представителей транспортной отрасли, сфер дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, юридических профессий, сообщает пресс-центр администрации.

С поздравлениями и словами благодарности за труд от имени мэра Вячеслава Франка и всего коллектива городских властей к гостям обратился первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

"Мы продолжаем замечательную традицию – в канун Дня города чествовать людей, которые своим трудом вносят огромный вклад в развитие Барнаула. 291-ю годовщину со дня основания нашего города мы встречаем достойно. Во всех областях городского хозяйства мы добились хороших результатов. Активно строится жильё, возводятся школы, детские сады, объекты медицины, ремонтируются дороги, обустраиваются общественные пространства. Город живёт, развивается, становится современнее и удобнее для жизни. В этом заслуга ваша и коллективов, которые вы представляете", – сказал чиновник.

Среди получивших благодарность губернатора Алтайского края – водитель грузового автомобиля МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула Христиан Миллер. Он трудится в сфере благоустройства с 1985 года.

В компании о награждённом отзываются как об ответственном работнике, он добросовестно и качественно выполняет свои профессиональные задачи, содержит рабочий автомобиль в образцовом порядке.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.09.2021 16:12
- гость -

Походу из рабочих профессий там только этот водитель. Об остальных постеснялись написать, там походу своих наградили.

8.09.2021 16:21
- гость -

Гость Вы не угадали, наша организация каждый год направляет заявки на вручение грамот простым работникам, слесарям, мастерам участков.

8.09.2021 16:57
- гость -

8.09.2021 16:21
- гость -
Не подскажите Каких мастеров.

8.09.2021 17:16
- гость -

8.09.2021 16:12
- гость -

Водитель с правильным именем и фамилией. Не Петя Иванов.

8.09.2021 17:17
- гость -

Кто эти люди в масках? Не могу узнать. Делайте подписи, пожалуйста.

8.09.2021 18:06
гость

идут сообщения что во многих городах страны нашей 11 сентября будут проводится праздники Дня города--призывают граждан быть бдительными= что-то власть готовит?- какой-то подвох...= идёт призыв сидеть по домам.

8.09.2021 18:17
- гость -

8.09.2021 16:57
- гость - Подойдите к доске почета Индустриального района там все подписано и с фото.

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