Бийчанин кинул девушке в лицо камень, из-за того что она отказалась знакомиться

В Бийске правоохранители задержали молодого человека, кинувшего камень в лицо девушке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"18-летние подружки прогуливались по парку. Было многолюдно. За девушками увязался парень с предложением познакомиться, но получил отказ. Затем, когда девушки присели на лавочку, к ним подбежал тот самый парень и кинул в лицо одной из бийчанок увесистый камень, после чего скрылся", – сказано в сообщении, размещённом в паблике Barnaul22.

Отмечается, что девушка получила серьёзные травмы. Теперь ей потребуются пластические операции.

Обидчивому злоумышленнику оказалось 18 лет.