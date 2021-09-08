Авиапредприятие "Алтай" со второй попытки определилось с оценщиком своих акций

Авиапредприятие "Алтай", управляющее аэропортом Барнаула, со второй попытки нашло организацию, которая подсчитает рыночную стоимость её акций для будущей допэмиссии. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок.

7 сентября комиссия подвела итоги конкурса, в котором было шесть участников. Победителем стало ООО "Агентство оценки", которое предложило выполнить работы дешевле остальных – за 155 тыс. рублей при максимальной стоимости контракта 353,8 тыс. рублей.

Если контракт с компанией заключат, рыночная стоимость 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной именной бездокументарной акции авиапредприятия будет известна уже к началу 2022 года.

После подсчёта станет возможным провести допэмиссию. Новый пакет ценных бумаг планируется продать холдингу "Новапорт". Доля правительства региона, таким образом, снизится с 52% до 25% плюс одна акция.

Агентство отмечает, что первая попытка авиапредприятия найти оценщика акций провалилась из-за претензий антимонопольщиков к результатам конкурса. В региональном правительстве же причиной неудачной попытки называют пандемию.