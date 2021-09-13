Хирурги заплатят жительнице Барнаула 75 тысяч рублей за изуродованное лицо

Жительница Барнаула доказала вину частной клиники пластической хирургии, врачи которой изуродовали ей нос. Об этом сообщает пресс-служба алтайской прокуратуры.

"В октябре 2018 года жительница Барнаула по полису ДМС обратилась в одну из частных клиник города для проведения операции по устранению деформации носовой перегородки. По результатам проведённой операции пациент обнаружила изменение формы носа, провал хрящевой части", – говорится в сообщении.

После этого девушка обратилась с исковым заявлением о взыскании с медучреждения морального вреда, а также предусмотренного законом "О защите прав потребителей" штрафа за нарушение её прав. В результате суд обязал клинику выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Однако штраф в связи с недоказанностью вины врачей взыскивать отказались.

Прокурор не согласился с решением суда и подал апелляцию. Экспертным заключением вина сотрудников клиники была доказана, и теперь медучреждению придётся заплатить ещё и штраф в размере 25 тысяч рублей.