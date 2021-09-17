"Росводоканал Барнаул" модернизирует насосную станцию

"Росводоканал Барнаул" модернизирует оборудование на насосной станции второго подъёма. На объекте построят водопроводную камеру резервуара чистой воды и смонтируют отводящую задвижку диаметров 1000 мм.

"Раньше при остановке того или иного резервуара на промывку у нас возникали проблемы с поддержанием рабочего уровня воды в остальных ёмкостях. Проводимые мероприятия позволят равномерно распределять воду, поступающую с очистных сооружений, и во всех резервуарах будут сохраняться рабочие уровни", – пояснил главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

Работы планируют завершить к концу сентября 2021 года.