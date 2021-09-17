Минприроды опровергло слухи о создании свалки рядом с Барнаулом

Министерство природы опровергло информацию о создании свалки рядом с Барнаулом. Жители Первомайского района подозревают, что от них скрывают факт разработки мусорного полигона, сообщает "Барнаул22".

Сельчане заметили, что у участков, на которых ранее могла появиться свалка, сменились кадастровые номера. Они опасаются, что скоро у федеральной трассы на Бийск может появиться мусорный полигон.

Представители Министерства природы заявили, что сведения о свалке не соответствуют действительности. Позиция правительства края относительно строительства экотехнопарка в Первомайском районе не менялась с момента отказа от проекта инвестора. По словам властей, земля на этих участках находится в частной собственности. Присвоение участкам новых кадастровых номеров – это дело рук владельцев земли.

Напомним, что скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО разгорелся в июне. Люди возражали против строительства объекта. Якобы будущий полигон власти планируют разместить рядом с посёлками Берёзовка, Солнечный и Новый. Общая площадь территории составит около 550 га.

Для того, чтобы решить ситуацию, власти организовали собрание с возмущенными жителями. На нем первый замглавы Первомайского района Дмитрий Шипунов заявил, что людям не о чем беспокоиться, поскольку окончательное решение о размещении полигона еще не принято, а делать свалку там, где она может навредить людям, никто не собирается.