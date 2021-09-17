Жильцам разваливающегося деревянного дома в Барнауле придётся подождать с расселением

Жильцы аварийного двухэтажного деревянного дома по ул. Интернациональной, 129а, не будут расселены в ближайшее время, пишет "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Здание 1907 года постройки признали аварийным в 2019 году. Тогда его износ составлял более 64%, но с тех пор ситуация лишь ухудшилась. Горожане боятся оказаться под завалами и не знают, как пережить ещё одну зиму из-за частично отсутствующей крыши. В доме проживают пять семей, большая часть из которых – пенсионеры. Они обращались в горадминистрацию с вопросом, когда их расселят, но собственников попросили продержаться ещё какое-то время.

На запрос издания в мэрии сообщили, что изначально снести ветхую двухэтажку планировали в начале 2022 года, но позднее сроки сдвинули на 2023-й. Однако станет это возможно, когда в доме никто уже жить не будет. При этом вопрос расселения пока не решён, так как дом не попадает в программу по расселению аварийного жилфонда, поскольку аварийным его признали после начала 2017 года.

В администрации отметили, что обращались в краевое правительство с просьбой расширить действие программы, но получили отказ. Там же добавили, что расселение проведут "по мере поступления ассигнований в бюджет города". При этом остаётся неясным, смогут ли в таком случае решить проблему без включения в программу.

Ранее сообщалось, что микрорайон Поток, где преобладает аварийное жильё, планируют снести по программе реновации.