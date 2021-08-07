"Наша больная зона". Власти Барнаула готовят Поток к сносу и реновации

Микрорайон Потока, который застроен аварийным жильём, планируют снести по программе реновации. Об этом в ходе заседания правительства Алтайского края заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк. По его словам, в городе в предаварийном состоянии находятся почти 400 домов, которые уже в ближайшие годы потребуется расселять и сносить.

Резерв на расселение

Ежегодно в Барнауле аварийными признают 9 тыс. квадратных метров жилья. По словам Вячеслава Франка, сейчас в городе насчитывают 76 многоквартирных домов площадью 42 тыс. квадратных метров, которые признаны аварийными, но не попали в федеральную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы.

Франк отметил, что на расселение этих домов, в которых проживают более двух тысяч человек, требуется 2,3 млрд рублей. Таких средств в бюджете города нет, однако существует "резерв", который тратят на внеплановый снос домов.

"Сроки переселения граждан из аварийных домов в Барнауле ограничены и не могут превышать трёх лет с момента признания их аварийными. Поскольку непринятие своевременных мер по расселению аварийных домов приводит к угрозе жизни и здоровью граждан, исходя из возможностей бюджета города, ежегодно нами предусматривается не менее 100 млн рублей на расселение", – сказал Вячеслав Франк.

В 2021 году объём финансирования был увеличен более чем в два раза: до 242,5 млн рублей. Это произошло, после того как в городе обрушились части фасадов двух аварийных домов по ул. 1-й Западной, 51 и ул. Советской Армии, 54.

"Учитывая возможные последствия, в бюджете города были изысканы средства для внепланового расселения жителей этих домов. В результате в 2021 году финансирование муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" было увеличено в два раза, до 242,5 млн рублей", – объяснил мэр.

Поток – под снос

Сейчас за всеми аварийными домами Барнаула организован регулярный мониторинг: специалисты обследуют техническое состояние зданий, организуют их охрану, а также обеспечивают меры по безопасности граждан. На эти цели из бюджета города в 2021 году выделено 35 млн рублей, отметил Вячеслав Франк.

"По результатам мониторинга на сегодняшний день по 13 многоквартирным домам получено заключение об ухудшении их технического состояния. Учитывая, что обследования специализированными организациями проведено пока лишь на 10% от общего количества аварийных домов, к завершению мониторинга количество домов, требующих незамедлительного расселения, может увеличиться", – сказал мэр.

В перспективе в Барнауле аварийными могут быть признаны ещё более 400 домов общей площадью не менее 120 тыс. квадратных метров, заметил мэр. Все объекты потребуют расселения уже в ближайшие годы.

"В качестве одного из решений существующей проблемы мы рассматриваем возможность реализации мер по комплексному развитию территорий города, в том числе нашей больной зоны – Потока. В настоящее время проекты необходимых нормативных документов, регулирующих данный вопрос, находятся на согласовании в правительстве Алтайского края", – сказал Франк.

Всего же, по его оценке, для расселения домов, которые не попали в программу, потребуется 735 млн рублей.