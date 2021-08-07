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"Наша больная зона". Власти Барнаула готовят Поток к сносу и реновации

, ИА "Амител"
Программа по застройке Потока находится на согласовании в краевом правительстве
Дома на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дома на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Микрорайон Потока, который застроен аварийным жильём, планируют снести по программе реновации. Об этом в ходе заседания правительства Алтайского края заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк. По его словам, в городе в предаварийном состоянии находятся почти 400 домов, которые уже в ближайшие годы потребуется расселять и сносить.

Резерв на расселение

Ежегодно в Барнауле аварийными признают 9 тыс. квадратных метров жилья. По словам Вячеслава Франка, сейчас в городе насчитывают 76 многоквартирных домов площадью 42 тыс. квадратных метров, которые признаны аварийными, но не попали в федеральную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы. 

Франк отметил, что на расселение этих домов, в которых проживают более двух тысяч человек, требуется 2,3 млрд рублей. Таких средств в бюджете города нет, однако существует "резерв", который тратят на внеплановый снос домов. 

"Сроки переселения граждан из аварийных домов в Барнауле ограничены и не могут превышать трёх лет с момента признания их аварийными. Поскольку непринятие своевременных мер по расселению аварийных домов приводит к угрозе жизни и здоровью граждан, исходя из возможностей бюджета города, ежегодно нами предусматривается не менее 100 млн рублей на расселение", – сказал Вячеслав Франк.

В 2021 году объём финансирования был увеличен более чем в два раза: до 242,5 млн рублей. Это произошло, после того как в городе обрушились части фасадов двух аварийных домов по ул. 1-й Западной, 51 и ул. Советской Армии, 54.

"Учитывая возможные последствия, в бюджете города были изысканы средства для внепланового расселения жителей этих домов. В результате в 2021 году финансирование муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" было увеличено в два раза, до 242,5 млн рублей", – объяснил мэр.

Поток – под снос 

Сейчас за всеми аварийными домами Барнаула организован регулярный мониторинг: специалисты обследуют техническое состояние зданий, организуют их охрану, а также обеспечивают меры по безопасности граждан. На эти цели из бюджета города в 2021 году выделено 35 млн рублей, отметил Вячеслав Франк.

"По результатам мониторинга на сегодняшний день по 13 многоквартирным домам получено заключение об ухудшении их технического состояния. Учитывая, что обследования специализированными организациями проведено пока лишь на 10% от общего количества аварийных домов, к завершению мониторинга количество домов, требующих незамедлительного расселения, может увеличиться", – сказал мэр.

В перспективе в Барнауле аварийными могут быть признаны ещё более 400 домов общей площадью не менее 120 тыс. квадратных метров, заметил мэр. Все объекты потребуют расселения уже в ближайшие годы.

"В качестве одного из решений существующей проблемы мы рассматриваем возможность реализации мер по комплексному развитию территорий города, в том числе нашей больной зоны – Потока. В настоящее время проекты необходимых нормативных документов, регулирующих данный вопрос, находятся на согласовании в правительстве Алтайского края", – сказал Франк.

Всего же, по его оценке, для расселения домов, которые не попали в программу, потребуется 735 млн рублей.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.08.2021 09:25
Виктор

Будут вместо ветхих двух- трёхэтажек новые аккуратные пяти- девятиэтажечки!

7.08.2021 09:25
Z

А я то всё думал: зачем под окнами каждый день жгут эту двухэтажку по Беляева 20?
А это оказывается для Франка стараются...

Даешь 16тиэтажку на месте каждой такой двухэтажки!
Там их целых 5ть можно построить, на том пяточке.
В каждую 16тиэтажку по Марии Ра и по две пивнушки!

Во заживём!

7.08.2021 09:29
Z

Простите, обсчитался - целых 7 16тиэтажек.

Я вам даже парковки подскажу - около Беляева 10 и 21 - два шикарных места.
Велкам!

Эту программу реновации где можно глянуть?

7.08.2021 09:45
гiсть

Поток – под снос снос-на поток)

7.08.2021 10:01
- гость -

Зимой на эти двухэтажках сосули до самой земли. Весёлые домишки.

7.08.2021 10:43
Виктор

Не надо. Пусть лучше, как говорил Винокур, "потом сюрприз будет"

7.08.2021 10:55
- гость -

76 домов с 42 тыс.кв м. - это всего лишь 3 девятки по 250 квартир

7.08.2021 11:46
гость

Ну это хорошая новость

7.08.2021 12:24
- гость -

Очередное бла была бла. Кто ему даст 2,5 лярда, пропьет. Одному дали лярд на сирот и? Я бы на месте мэрии не афишировал столь больную тему для многих горожан.

7.08.2021 14:17
- гость -

Строительные монстры хотят зарабатывать на строительстве жилья. Территории мало, вот и нацелились на Поток, частный сектор и аэропорт.

7.08.2021 14:18
Александр

Здесь написано что на расселение после признания дома аварийным должно пройти не больше 3х лет мой домпризнан аварийным в 2013 году получается власти нарушили все правила.

7.08.2021 14:27
Александр

Ещё вот эти сказки мы слушаем с 2013 года стены проседают двери каждый год строгаем они скоро форму ромба примут, стены лопаются лестничные марши разваливаются а тут пишут обследуют дома. Приходят пару человек пофотографируют и уходят а такие деньги на это тратятся 35 млн.рублей купите на эти деньги квартиры и раздайте людям

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