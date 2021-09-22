Экс-биатлонист Тихонов назвал Дзюбу "предателем Родины" из-за отказа играть за сборную

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбу "предателем Родины", из-за того что футболист отказался играть за сборную. Об этом сообщает Sport24.
"Предательство Родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют", – заявил экс-биатлонист.
По мнению Тихонова, теперь Дзюбу нужно лишить возможности играть не только за национальную команду, но и за питерский "Зенит".
Бывший спортсмен также возмутился тем, что российские футболисты получают большие деньги, но не показывают результатов на европейском уровне.
Напомним, Дзюба вошёл в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Футболист отказался от предложения, объяснив своё решение неоптимальной физической формой.
Комментарии
Да, раньше престиж страны был не пустым словом, а сейчас у таких как дзюба только деньги на уме, причем непонятно за что, как игрок он никакой.
Уже лет 30, как спортсменам важны деньги, а не какой-то там эфемерный престиж страны.
Прав!!!
подписал себе приговор
Больше его в сборную ни один тренер не пригласит
Обиженку сгородил, за предыдущий невызов
мастурбировать надо меньше
так , отказавшись играть за сборную, он наоборот потеряет много денег. Так что не в денгах дело. У него с Карпиным просто конфликт личный вот и отказался. А если нет взаимопонимания с главным тренером, то и игры нормальной не показать. Поэтому нет смысла играть за сборную
Это тот Тихонов рот открыл, который в убийстве подозревался и под следствием сидел? Пускай пасть закроет.
Теперь по сути: человек не стал исподтишка гадить, открыто сказал, что не готов. У него давний конфликт с Карпиным, ещё со времён когда Валера по сути выдавил Дзюбу из Спартака.
А че никто не наезжал на Панарина, когда тот отказался играть за сборную России по хоккею на чемпионате мира?
такая же тема…
Не все готовы сотрудничать с неприятными лично тебе людьми..
Патриотизм по принуждению. Ну-ка, давай прояви его, а то из футбола выгоним.
Это что, до полного маразма все дошли, в том числе и некоторые комментаторы?
Человек не хочет позорить сборную и отказывается в ней участвовать, а ему приписывают, что он не патриот. Мир сошел с ума...
гостю с 10-59
Да, это тот Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира!
четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира
Прям как Дзюба
Прав Тихонов ! Не велика потеря для сборной. Пусть валит...
Ну отказался и отказался. По сути, на этом он и закончил в сборной. Карпин его больше не позовет (а зачем?), ну а если его снимут в декабре-январе, то вряд ли новый тренер захочет наступить на эти грабли. Да и возраст уже за тридцатник. В общем согласен с Уткиным - ну и дурак!
22.09.2021 09:43
Жоржик
.... как игрок он никакой.
Он чисто случайно делит первое место по забитым голам за сборную России за всё время с Кержаковым вместе? А если забьёт ещё хотя бы 1 гол за сборную, то обойдёт его, т.к. Кержаков недействующий игрок. А если взять взять за всё время СССР, то они с Кержаковым идут по забитым голам после Олега Блохина. Т.е. делят второе место за всю историю игры в футбол на уровне сборных СССР/СНГ/Россия. Никакой игрок? Весьма удивлён.