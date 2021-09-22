Экс-биатлонист Тихонов назвал Дзюбу "предателем Родины" из-за отказа играть за сборную

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбу "предателем Родины", из-за того что футболист отказался играть за сборную. Об этом сообщает Sport24.

"Предательство Родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют", – заявил экс-биатлонист.

По мнению Тихонова, теперь Дзюбу нужно лишить возможности играть не только за национальную команду, но и за питерский "Зенит".

Бывший спортсмен также возмутился тем, что российские футболисты получают большие деньги, но не показывают результатов на европейском уровне.

Напомним, Дзюба вошёл в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Футболист отказался от предложения, объяснив своё решение неоптимальной физической формой.