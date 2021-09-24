Барнаульский автоцентр ответил на жалобы жительницы Заринска на "кабальный" автокредит

Юридический отдел барнаульского автосалона, на который ранее пожаловалась жительница Заринска, прокомментировал заявления женщины. В организации утверждают, что не навязывали клиентке огромный кредит, а договор купли-продажи её авто подписывался одновременно с кредитным, а не за 10 часов до того, как уверяет покупательница.

Как ранее сообщал "Толк", женщина обратилась в издание и рассказала, что хотела приобрести по акции Hyundai Creta за 937 тысяч рублей в автосалоне на улице Малахова. Её убедили, что акция действует только для тех клиентов, кто берёт автокредит – за наличные цена недействительна.

Заричанка подчеркнула, что договор купли-продажи старого семейного автомобиля она подписала задолго до кредитного – около 14:00. Уже ближе к 01:00 они, наконец, заключили и кредитный договор.

В автосалоне заявили, что сотрудники салона направляют в банки заявки на кредит в том случае, если у покупателя отсутствуют наличные средства.

"При наличии автомобиля, который он хочет сдать по программе утилизации или trade-in, после оценки он вносится в счёт оплаты по договору купли-продажи", – заявил представитель.

Кроме того, в автосалоне отметили, что до заключения договоров купли-продажи и кредитного договора покупатель собственноручно составляет согласовательный лист, в котором "изъявляет свою волю и согласие на заключение сделки на согласованных с автосалоном и банком условиях". Причём все документы якобы подписываются уже после обсуждения условий сделки, в том числе цены авто, процентной ставки по кредиту и размеру первоначального взноса.

Как рассказала женщина, после подписания всех бумаг менеджер автосалона включил видеокамеру и заставил её мужа, владельца авто, прочитать слова с листка о том, что он "в твёрдом уме и памяти" заключил сделку. Эти слова также в автоцентре опровергли – якобы фиксация согласия проводится ещё до подписания документов.

Также автосалон заверил, что "действует добросовестно и открыто" и предоставляет всю необходимую информацию о товаре (автомобиле), а также об условиях заключения сделки. Но и здесь заринчанка возражает: так, к примеру, им сказали, что нужно подписать договор на юридическое сопровождение за 73 тысячи рублей, но от него можно отказаться в течение 10 дней. Теперь же они не могут совершить отказ – юристы, к которым обратилась семья, поясняют, что это невозможно.

Сейчас семья готовит заявление в полицию и призывает возможных пострадавших связаться с ними для объединения усилий.

Напомним, что жители Алтайского края массово жалуются на обман в некоторых барнаульских автосалонах. На один из автоцентров с начала весны поступило уже 30 заявлений в полицию города. Недовольные клиенты подозревают, что стали жертвами "развода". Каждый из них хотел купить автомобиль с хорошей скидкой, но в итоге оформил кредитный договор на крайне невыгодных условиях. Что заставило людей подписать документы, они объяснить не могут.